Sylwester Suszek nie żyje? Rodzina w szoku po wypowiedzi ministra w mediach. Ostra reakcja siostry

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2026-09-04 12:52

Sylwester Suszek zaginął w 2022 roku, a ostatnie publiczne wypowiedzi przedstawicieli rządu sugerują, że mężczyzna nie żyje. Słowa, które padły z ust ministra sprawiedliwości w telewizji, zaszokowały rodzinę poszukiwanego. W ostatnim czasie nikt się z nimi w tej sprawie nie kontaktował. Siostra Sylwestra Suszka ostro zareagowała. - Moi rodzice nie powinni dowiadywać się w ten sposób - zaczęła. Poznajcie szczegóły.

Sylwester Suszek zaginął w 2022 roku. Ostatni raz był widziany na terenie bazy paliwowej w Czeladzi, w województwie śląskim. Należała ona do niejakiego Mariana W., przyjaciela biznesowego mężczyzny. Suszek był bowiem znany z tego, że dorobił się fortuny na kryptowalutach. To twórca giełdy Bitbay, poprzedniczki Zondacrypto, o której głośno jest teraz w mediach. Okrzyknięto go "królem bitcoinów" i multimilionerem, a niedługo później ślad po nim zaginął. Po jego zniknięciu, giełdę przejął Przemysław Kral, prawnik i znajomy wspomnianego Mariana W. - sprawa znalazła się zaś w zainteresowaniu służb. Mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, nie doprowadzono do przełomu, a rodzina Sylwestra Suszka od dłuższego czasu nie miała żadnych nowych wieści dotyczących syna i brata. Aż tu nagle, zupełnie niespodziewanie, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek publicznie zasugerował, że zaginiony mężczyzna nie żyje. W rozmowie z "Polsat News" przekazał, że prokuratura jest w posiadaniu roboczej hipotezy dotyczącej losów prezesa giełdy, a pytanie dziennikarza na temat ewentualnej śmierci Suszka minister określił jako "poprawny tok myślenia". W domu rodzinnym poszukiwanego aż zawrzało. Nikt ich wcześniej o tym nie powiadomił.

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- Zaskoczyła mnie wypowiedź ministra sprawiedliwości, który publicznie zasugerował, że mój brat nie żyje. Z prokuratury nikt od dawna z rodziną się nie kontaktował — powiedziała Nicole Suszek, siostra zaginionego Sylwestra Suszka, w rozmowie z "Faktem". - Moi rodzice nie powinni dowiadywać się z telewizji czy internetu, że ich syn został zamordowany - dodała.

Kobieta uważa, że sprawę zaginięcia jej brata być może dałoby się szybciej rozwiązać, gdyby nie opieszałość służb. Powiązanie tej sprawy z aferą Zondacrypto nastąpiło w jej ocenie zbyt późno. Przemysław Kral oświadczył, że pieniędzy nie da się wypłacić, bo kodem do środków klientów dysponuje zaginiony Sylwester Suszek, a on nie zna hasła. Trzy miesiące później śledztwa połączono. Szczegóły poniżej.

Zmiana prokuratorów i wymiar polityczny sprawy. Czy dojdzie do przełomu w poszukiwaniach Sylwestra Suszka?

Nicole Suszek w "Fakcie" mówi, że jej bratem zainteresowano się przez przypadkowe połączenie sprawy z aferą Zondacrypto. Zmieniono wówczas prokuratorów, a historia nabrała wymiaru politycznego. Nie mając zbyt dużych nadziei, co do przebiegu śledztwa, postanowiła rozpocząć własne. W jej ocenie powiązania z zaginięciem Sylwestra mogą mieć wspomniani Marian W. i Przemysław K., którzy "przejmowali jego spółki". Krytycznie ocenia działania prokuratury i lekceważenie tych podejrzeń. 

- Ciągle słyszeliśmy o czynnościach operacyjnych, a prokurator prowadzący zawsze był nieuchwytny — wyjaśnia Nicole Suszek w dzienniku. Od chwili zaginięcia Sylwestra jego bliscy otrzymywali niepokojące wiadomości, w których grożono im śmiercią. Autorów tych wiadomości do dzisiaj nie ustalono. Nicole była szkalowana w internecie. - Ci ludzie posunęli się dalej — dodaje siostra Sylwestra Suszka.

Marian W. i szef Zondacrypto złożyli prywatne pozwy do sądu, chcąc ukarania Nicole Suszek. Zarzucali jej zniesławienie, którego miała się dopuścić, rozpowszechniając - ich zdaniem - "nieprawdziwe informacje, godzące w wizerunek i uniemożliwiające wykonywanie obowiązków zawodowych". Przemysław Kral niedawno złożył też pozew cywilny. Sprawy w sądach nadal się toczą.

Formalnie Sylwester Suszek nadal jest uznawany za osobę zaginioną. Rodzina mężczyzny ma nadzieję, że ostatnie wzmożone zainteresowanie tą sprawą i powiązanie jej z nową aferą przyczynią się do szybszego rozwiązania zagadki jego zniknięcia. Postępowanie trwa. 

Galeria zdjęć: Sylwester Suszek nie żyje? Rodzina w szoku po wypowiedzi ministra w mediach. Ostra reakcja siostry

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SYLWESTER SUSZEK