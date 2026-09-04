Górnicy i hutnicy zablokowali centrum Katowic. „To ostrzeżenie dla rządzących”

„Nie wierzymy w obietnice”. Górnicy przyjechali z całego Śląska

Manifestacja rozpoczęła się około godziny 10:00. Przed Ministerstwem Energii stanęły setki pracowników kopalń i hut, reprezentujących różne zakłady z całego regionu. Związkowcy podkreślają, że nie mają pewności, czy rząd dotrzyma zapisów umowy społecznej dotyczącej wygaszania kopalń. Obawiają się, że proces likwidacji zakładów będzie przyspieszany, a pracownicy pozostaną bez realnych gwarancji.

Protest zorganizował Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”, który od tygodni alarmuje o chaosie w sektorze górniczym i hutniczym.

„Ceny energii nas zabijają”. Hutnicy mówią o dramatycznej sytuacji

Jednym z głównych tematów protestu były dramatycznie wysokie ceny energii, które – jak mówią hutnicy – niszczą polski przemysł ciężki. Przedstawiciele „Sierpnia 80” wskazują, że polskie huty nie są w stanie konkurować z niemieckimi, które otrzymują ogromne dopłaty do energii.

Związkowcy podkreślają, że rząd zamiast wspierać polskie zakłady, „foruje zagraniczne gospodarki”, a unijne regulacje dodatkowo pogłębiają kryzys.

„Węgiel to bezpieczeństwo”. Górnicy bronią krajowej energetyki

Protestujący przypominają, że polskie wydobycie węgla, hutnictwo i energetyka oparta na węglu są – ich zdaniem – gwarancją bezpieczeństwa kraju i Europy. Związkowcy ostrzegają, że zbyt szybka likwidacja kopalń może doprowadzić do utraty tysięcy miejsc pracy i uzależnienia Polski od importu surowców.

Petycja do Ministerstwa. „To kolejne ostrzeżenie”

Podczas pikiety związkowcy złożyli petycję, w której domagają się:

zatrzymania przyspieszonej likwidacji kopalń,

gwarancji zatrudnienia dla pracowników,

wsparcia dla hut i przemysłu energochłonnego,

obniżenia kosztów energii dla przedsiębiorstw,

transparentności działań Polskiej Grupy Górniczej.

„To kolejne ostrzeżenie dla rządzących” – podkreślają przedstawiciele „Sierpnia 80”.

Napięcie rośnie. Górnicy zapowiadają kolejne akcje

Choć protest przebiegł spokojnie, atmosfera była bardzo napięta. Związkowcy nie wykluczają kolejnych manifestacji, jeśli – jak mówią – „rząd dalej będzie ignorował dramatyczną sytuację polskiego przemysłu”.

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Sonda Górnictwo. Czy Polska powinna odejść od węgla? Tak, jak najszybciej Tak, ale powoli, stopniowo Nie, węgiel i kopalnie wciąż są potrzebne Nie mam zdania