Zgotowała synowi piekło na ziemi! Gwałciła go, a filmy sprzedawała w sieci

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-09-03 14:18

59‑letnia mieszkanka Podkarpacia przez lata urządzała swojemu nieletniemu synowi piekło, którego nie sposób opisać bez emocji. Według ustaleń śledczych kobieta gwałciła własne dziecko, utrwalała te potworne czyny na zdjęciach i filmach, a następnie sprzedawała je w sieci. Razem z nią przed sądem stanie sześciu mężczyzn, którzy mieli kupować te materiały lub wręcz podżegać ją do kolejnych przestępstw.

Kobieta w kajdankach
Autor: Ozgur_oral/ Shutterstock

Koszmar ujawniony przez cyberpolicję

Postępowanie ruszyło po ustaleniach funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno‑Śledczego rzeszowskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To oni odkryli, że 59‑latka przesyłała użytkownikom jednego z portali internetowych zdjęcia dokumentujące jej kontakty seksualne z synem poniżej 15. roku życia.

Według prokuratury dramat dziecka trwał nieprzerwanie od października 2020 r. do czerwca 2024 r. Wtedy kobieta została zatrzymana i tymczasowo aresztowana.

Gwałty, nagrania, sprzedaż – makabryczny proceder

Prokuratorzy ustalili, że kobieta wielokrotnie dopuszczała się gwałtów oraz innych czynności seksualnych względem własnego dziecka. Wszystko skrupulatnie rejestrowała – zdjęcia, filmy, dokumentacja przestępstw. Materiały trafiały do osób ustalonych w śledztwie, a proceder stał się dla niej stałym źródłem dochodu.

59‑latce zarzucono m.in. zgwałcenie małoletniego zstępnego, utrwalanie przebiegu tego przestępstwa, kazirodztwo, seksualne wykorzystanie dziecka oraz tworzenie i prezentowanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego. Odpowie również za posiadanie takich materiałów.

Polecany artykuł:

Siatka odbiorców. 14 osób z zarzutami

Poza kobietą zatrzymano 13 mężczyzn z różnych części kraju. Wszyscy usłyszeli zarzuty posiadania pornografii z udziałem małoletnich, a dziewięciu także podżegania kobiety do wykorzystywania syna.

Siedmiu z nich przyznało się do winy i dobrowolnie poddało karze. Sąd Rejonowy w Rzeszowie skazał ich na kary od sześciu miesięcy więzienia w zawieszeniu do dwóch lat i 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Otrzymali również wieloletnie zakazy pracy z dziećmi oraz obowiązek zapłaty świadczeń od 10 do 30 tys. zł.

Proces głównych oskarżonych

Akt oskarżenia przeciwko 59‑latce i sześciu mężczyznom, którzy nie zdecydowali się na dobrowolne poddanie się karze, trafił do Sądu Okręgowego w Rzeszowie 5 sierpnia. Oskarżeni mają od 30 do 50 lat i pochodzą z powiatów nowosądeckiego, kolneńskiego, leżajskiego, poznańskiego, raciborskiego i stalowowolskiego.

Kobiecie grozi od co najmniej pięciu lat więzienia aż do dożywocia. Pozostałym oskarżonym – do 15 lat pozbawienia wolności.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku
Pytanie 1 z 20
Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej?
Pokój Zbrodni - Bogdan zabił Wojciecha 30 lat temu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA
SĄD
AKT OSKARŻENIA