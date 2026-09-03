Zgotowała synowi piekło na ziemi! Gwałciła go, a filmy sprzedawała w sieci

Koszmar ujawniony przez cyberpolicję

Postępowanie ruszyło po ustaleniach funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno‑Śledczego rzeszowskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To oni odkryli, że 59‑latka przesyłała użytkownikom jednego z portali internetowych zdjęcia dokumentujące jej kontakty seksualne z synem poniżej 15. roku życia.

Według prokuratury dramat dziecka trwał nieprzerwanie od października 2020 r. do czerwca 2024 r. Wtedy kobieta została zatrzymana i tymczasowo aresztowana.

Gwałty, nagrania, sprzedaż – makabryczny proceder

Prokuratorzy ustalili, że kobieta wielokrotnie dopuszczała się gwałtów oraz innych czynności seksualnych względem własnego dziecka. Wszystko skrupulatnie rejestrowała – zdjęcia, filmy, dokumentacja przestępstw. Materiały trafiały do osób ustalonych w śledztwie, a proceder stał się dla niej stałym źródłem dochodu.

59‑latce zarzucono m.in. zgwałcenie małoletniego zstępnego, utrwalanie przebiegu tego przestępstwa, kazirodztwo, seksualne wykorzystanie dziecka oraz tworzenie i prezentowanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego. Odpowie również za posiadanie takich materiałów.

Siatka odbiorców. 14 osób z zarzutami

Poza kobietą zatrzymano 13 mężczyzn z różnych części kraju. Wszyscy usłyszeli zarzuty posiadania pornografii z udziałem małoletnich, a dziewięciu także podżegania kobiety do wykorzystywania syna.

Siedmiu z nich przyznało się do winy i dobrowolnie poddało karze. Sąd Rejonowy w Rzeszowie skazał ich na kary od sześciu miesięcy więzienia w zawieszeniu do dwóch lat i 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Otrzymali również wieloletnie zakazy pracy z dziećmi oraz obowiązek zapłaty świadczeń od 10 do 30 tys. zł.

Proces głównych oskarżonych

Akt oskarżenia przeciwko 59‑latce i sześciu mężczyznom, którzy nie zdecydowali się na dobrowolne poddanie się karze, trafił do Sądu Okręgowego w Rzeszowie 5 sierpnia. Oskarżeni mają od 30 do 50 lat i pochodzą z powiatów nowosądeckiego, kolneńskiego, leżajskiego, poznańskiego, raciborskiego i stalowowolskiego.

Kobiecie grozi od co najmniej pięciu lat więzienia aż do dożywocia. Pozostałym oskarżonym – do 15 lat pozbawienia wolności.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie