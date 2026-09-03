Pogoda w Rzeszowie: 4-6 września

Nadchodzący weekend w Rzeszowie zapowiada się zmiennie, a pogoda pokaże dwa różne oblicza. Pierwsza część weekendu upłynie pod znakiem wyższych temperatur i dużego zachmurzenia, natomiast w niedzielę aura ulegnie znacznemu ochłodzeniu. Mimo chmur, opady deszczu nie powinny być uciążliwe.

Ciepły i pochmurny piątek w Rzeszowie

Weekend rozpocznie się w Rzeszowie bardzo ciepło. W piątek, 4 września, termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet około 25 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 13°C. Przez cały dzień niebo będzie w dużej mierze zasłonięte przez chmury, z których mogą pojawić się niewielkie, przelotne opady deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 6 m/s.

Sobota z wiatrem i lekkim deszczem

Sobota przyniesie podobną aurę, ale z kilkoma różnicami. Temperatura maksymalna będzie nieco niższa i wyniesie około 24°C, za to noc z soboty na niedzielę okaże się najcieplejsza w ten weekend – słupki rtęci nie spadną poniżej 17 stopni. Niebo pozostanie mocno zachmurzone, a synoptycy przewidują symboliczne opady deszczu. Warto zwrócić uwagę na wiatr, który nasili się i osiągnie w porywach prędkość około 8 m/s, co może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie niższa.

Wyraźne ochłodzenie na koniec weekendu

Niedziela, 6 września, przyniesie największą zmianę pogody. Do Rzeszowa dotrze wyraźne ochłodzenie, które zakończy ciepły okres. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do zaledwie 18 stopni Celsjusza, co będzie stanowić duży kontrast w porównaniu z piątkiem i sobotą. Noc będzie już zimna, z temperaturą spadającą do około 10°C. Dobra wiadomość jest taka, że w niedzielę nie powinno padać, a zachmurzenie zmniejszy się do umiarkowanego. Wiatr również osłabnie i będzie wiał z prędkością około 6 m/s.

Jak spędzić weekend w Rzeszowie przy takiej pogodzie?

Ciepły, choć pochmurny piątek i sobota to dobry czas na aktywności, którym nie zaszkodzą ewentualne, niewielkie opady. Warto jednak pamiętać o silniejszym wietrze w sobotę, który może być odczuwalny na otwartych przestrzeniach. Niedziela, choć znacznie chłodniejsza, będzie za to sucha i z mniejszym zachmurzeniem. To może być dobra okazja do dłuższego spaceru lub wycieczki, o ile ubierzemy się cieplej, adekwatnie do niższej temperatury.

Dane pogodowe: OpenWeather