Polskie science-fiction prosto z Rzeszowa. Niezależny film „Rage of Stars” będzie można zobaczyć wkrótce!

Rzeszów zagrał główną rolę w filmie

Twórcą tej produkcji jest Łukasz Róg, niezależny filmowiec związany z Podkarpaciem, który samodzielnie napisał scenariusz i zajął się reżyserią. „Rage of Stars” stanowi pełnometrażową kontynuację historii zapoczątkowanej w nagradzanym w 2021 roku szorcie „No Stars Anymore”. Zdjęcia realizowano głównie w Rzeszowie oraz okolicznych miejscowościach. Twórcy wykorzystali miejskie arterie i lokalną infrastrukturę, aby wykreować na ekranie wizję świata z niedalekiej przyszłości. Wymagało to organizacji nocnych planów zdjęciowych, przygotowania skomplikowanych scen akcji oraz zarządzania potężnym zapleczem logistycznym przy udziale dużej ekipy i tłumu statystów. Do jednej z kluczowych sekwencji wynajęto nawet dwa helikoptery. Aby osiągnąć widowiskowy, niemal hollywoodzki efekt wizualny, operatorzy użyli szerokich obiektywów anamorficznych. Co zaskakujące, ten spektakularny obraz powstał przy niezwykle skromnym budżecie zamykającym się w kwocie dwóch milionów złotych.

Rage of Stars". O czym jest film?

Fabuła „Rage of Stars” przenosi widza w realia niedalekiej przyszłości, gdy globalny porządek zaczyna ulegać nieuchronnej destrukcji. Główną bohaterką jest Jemma, członkini elitarnej jednostki ISOP, która zaczyna miewać halucynacje zacierające granicę między jawą a snem. Równolegle na świecie dochodzi do serii dziwnych, trudnych do wytłumaczenia zjawisk. Wkrótce okazuje się, że te z pozoru niezwiązane ze sobą wydarzenia mają wspólny mianownik, sugerujący ingerencję mrocznych sił i zwiastujący nadciągającą apokalipsę. Według zapowiedzi twórców produkcja umiejętnie łączy elementy kina akcji, thrillera oraz science-fiction, oferując nie tylko wizualne fajerwerki, ale też głębszą historię o walce o zachowanie zmysłów w rozpadającym się świecie.

Polska produkcja. Międzynarodowa obsada

Z uwagi na globalny potencjał projektu dialogi w „Rage of Stars” zrealizowano w języku angielskim. Główną rolę powierzono Andrei Tivadar, aktorce o brytyjsko-rumuńskich korzeniach, która ma już doświadczenie w produkcjach o zasięgu międzynarodowym. Partnerują jej na ekranie między innymi Jord Knotter, Jack McEvoy, Elijah Rowen, a także polscy aktorzy: Małgorzata Klara i Jakub Ormaniec. Niezwykle ważnym elementem budującym klimat filmu jest zróżnicowana ścieżka dźwiękowa. O odpowiednią oprawę muzyczną zadbało międzynarodowe grono kompozytorów, w tym Paleowolf, Mäle, Ryan Taubert, Skrika oraz Davron Mananov.

3 października: premiera w Rzeszowie

Zanim produkcja zasili biblioteki cyfrowych platform dystrybucyjnych, zostanie zaprezentowana rzeszowskiej publiczności podczas specjalnego pokazu zaplanowanego na 3 października 2026 roku w kultowym kinie Zorza.