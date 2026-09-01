Najlepsze nietypowe miejsca na weekend w Polsce według AI. Tutaj poczujesz się jak na końcu świata

Gdy myślimy o zwiedzaniu Polski, zwykle przychodzą nam od razu do głowy typowo turystyczne miejsca, jak Kraków, Wrocław, Zakopane czy Gdańsk. Tym razem mamy jednak dla Was propozycje mniej oczywiste – miejsca, które łatwo przeoczyć, o których nie słyszy się często. Zachwycają widokiem, atmosferą, inne historią. Jedno jest pewne – z pewnością wybierzecie coś dla siebie.

O listę nietypowych miejsc zapytaliśmy AI, a odpowiedzi nas zaskoczyły.

Kraina Wygasłych Wulkanów. Polska, jakiej się nie spodziewasz

Pierwszą propozycją, jaką otrzymaliśmy jest Kraina Wygasłych Wulkanów, która znajduje się na Dolnym Śląsku. Kraina obejmuje Góry Kaczawskie oraz Pogórze Kaczawskie. Jeśli lubisz piesze wędrówki, to zdecydowanie propozycja dla ciebie!

Piramida w Rapie. Zaskakujący zabytek Mazur

Jak wiadomo, Mazury kojarzą się z jeziorami i pięknem przyrody. Mało kto jednak wie, że w niewielkiej miejscowości o nazwie Rapa znajdziecie piramidę. Pochowano tu siedmioro członków pruskiego rodu baronów von Fahrenheid.

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Kraina Otwartych Okiennic. Podlasie jak z bajki

Trześcianka, Soce i Puchły tworzą jeden z najbardziej charakterystycznych zakątków Podlasia. Znajdziecie tu drewniane domy z bogato zdobionymi okiennicami i bogatymi detalami. Wszystko to sprawi, że poczujecie się jak w krainie nie z tego świata.

Miedzianka. Miasteczko, które zniknęło

Miedzianka na Dolnym Śląsku była niewielkim miasteczkiem górniczym. Niektórzy nazywają je „miastem duchów”. Warto przyjechać tu, jeśli interesuje Was historia Dolnego Śląska.

Dolina Baryczy. Weekend nad stawami

To zdecydowanie kierunek dla tych, którzy szukają spokoju z dala od miejskiego zgiełku. Jeśli kochasz rower, przyrodę i wędrówki, to kierunek dla ciebie. Znajdują się tu malownicze stawy rybne, a kraina ta przybiera niezwykłą aurę właśnie jesienią.