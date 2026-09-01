Kierowca nagle wysiadł z jadącego auta. Nagranie szokuje

Do zdarzenia doszło na ul. Szpitalnej w Tarnobrzegu. Kierowca Mercedesa w pewnym momencie po prostu… wyskoczył z auta. Samochód pojechał sam dalej, aż uderzył w ogrodzenie.

Kierujący samochodem osobowym marki Mercedes, w trakcie jazdy wysiadł z pojazdu, a samochód, który był pozostawiony bez kontroli, kontynuował jazdę, a następnie uderzył w metalowe ogrodzenie jednej z posesji, powodując jej uszkodzenie. Mężczyzna oddalił się z miejsca, pozostawiając auto – informuje podkarpacka policja.

Policjanci rozpoczęli szukania kierowcy i w trakcie patrolu rozpoznali mężczyznę odpowiadającego ustaleniom, został on zatrzymany. To 24-letni mieszkaniec powiatu ostrowieckiego. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy, jednak w trakcie sprawdzania jego danych w policyjnych systemach okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 24-latkowi zarzutu prowadzenia na drodze publicznej samochodu osobowego marki Mercedes, pomimo wydanej przez Starostę Ostrowieckiego decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu – informuje policja.

Za niestosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, mężczyźnie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Mężczyzna odpowie również za naruszenie zasad ostrożności podczas kierowania pojazdem.

Policjanci przypominają, że osoba, wobec której wydano decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, nie może prowadzić pojazdów mechanicznych. Zlekceważenie takiej decyzji nie jest jedynie wykroczeniem - stanowi przestępstwo i wiąże się z odpowiedzialnością karną – apelują mundurowi.