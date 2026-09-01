Rozpoczęcie roku szkolnego na starych zdjęciach. Kościół kwiaty i muzyka. Tak kiedyś dzieci witały szkołę

Nowy rok szkolny. Tak wyglądało to dawniej

Nowy rok szkolny to nowe plany, nadzieje i cele. 1 września standardowo w Polsce rozbrzmiewają pierwsze dzwonki. Uczniowie zaznajamiają się z nowymi kolegami, planem lekcji, klasą, wymaganiami. Odświętnie (lub mniej odświętnie) ubrani, z nowymi siłami i wkraczają w kolejne etapy edukacji.

Zastanawialiście się, jak kiedyś wyglądał początek roku szkolnego? Przedstawiamy galerię zdjęć z Narodowego Archiwum Cyfrowego, która prezentuje, jak wyglądało rozpoczęcie szkoły na przestrzeni lat.

Na początek oficjalnie, ze sztandarem, rozpoczęcie w kościele. Później przemarsz do szkoły, a tam uroczysty apel. Czy dużo się zmieniło?

Zakaz telefonów w szkołach od 1 września

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Bez telefonów od 1 września

Nowy rok szkolny 2026/27 przynosi zmiany - zakaz używania telefonów komórkowych przez dzieci w w przedszkolach i podstawówkach. Zakaz ma obowiązywać na lekcjach, przerwach i wszelkich innych zajęciach, a także obejmuje zajęcia orgaznizowane poza szkoła jak np. lekcja wychowania fizycznego. Od zakazu mają być oczywiście wyjątki, o których zdecyduje nauczyciel, jak np. pilny kontakt z rodzicem.

Szkoły mają czas do 31 grudnia, żeby dostosować swoje statuty do tych przepisów.