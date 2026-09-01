Rozpoczęcie roku szkolnego na starych zdjęciach. Kościół kwiaty i muzyka. Tak kiedyś dzieci witały szkołę

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-09-01 10:05

Właśnie rozpoczął się nowy rok szkolny! Jedni właśnie rozpoczynają kolejna przygodę ze szkolną ławą i nauką, inni, którzy już szkołę dawno skończyli, wspominają rozpoczęcie roku szkolnego z rozrzewnieniem (lub po prostu cieszą się, że już nie muszą iść do szkoły!). Jak kiedyś wyglądało rozpoczęcie roku szkolnego?

Nowy rok szkolny. Tak wyglądało to dawniej

Nowy rok szkolny to nowe plany, nadzieje i cele. 1 września standardowo w Polsce rozbrzmiewają pierwsze dzwonki. Uczniowie zaznajamiają się z nowymi kolegami, planem lekcji, klasą, wymaganiami. Odświętnie (lub mniej odświętnie) ubrani, z nowymi siłami i wkraczają w kolejne etapy edukacji.

Zastanawialiście się, jak kiedyś wyglądał początek roku szkolnego? Przedstawiamy galerię zdjęć z Narodowego Archiwum Cyfrowego, która prezentuje, jak wyglądało rozpoczęcie szkoły na przestrzeni lat.

Na początek oficjalnie, ze sztandarem, rozpoczęcie w kościele. Później przemarsz do szkoły, a tam uroczysty apel. Czy dużo się zmieniło?

Zakaz telefonów w szkołach od 1 września
Dzieci w strojach z dawnych lat idą przed budynkiem. O historii rozpoczęcia roku szkolnego przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 12

Bez telefonów od 1 września

Nowy rok szkolny 2026/27 przynosi zmiany - zakaz używania telefonów komórkowych przez dzieci w w przedszkolach i podstawówkach. Zakaz ma obowiązywać na lekcjach, przerwach i wszelkich innych zajęciach, a także obejmuje zajęcia orgaznizowane poza szkoła jak np. lekcja wychowania fizycznego. Od zakazu mają być oczywiście wyjątki, o których zdecyduje nauczyciel, jak np. pilny kontakt z rodzicem. 

Szkoły mają czas do 31 grudnia, żeby  dostosować swoje statuty do tych przepisów.

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