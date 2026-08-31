20-latek znaleziony ranny w Jaśle. Prokuratura stawia zarzuty pięciu osobom

Atak przy ulicy Mickiewicza w Jaśle

Do tragicznych scen doszło nocą z 28 na 29 sierpnia 2026 roku w okolicy ulicy Mickiewicza w Jaśle. Młody, 20-letni chłopak został znaleziony ranny. Z ranami kłutymi trafił do szpitala. Funkcjonariusze policji po tym zdarzeniu ujęli łącznie sześciu mieszkańców z terenu powiatu jasielskiego. Byli to młodzi mężczyźni, w przedziale wiekowym od 17 do 24 lat. Ostatecznie jedna z tych osób zeznawała jedynie jako świadek i po czynnościach została zwolniona do domu, natomiast pięciu pozostałych otrzymało od śledczych oficjalne zarzut, w tym za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i próbę morderstwa.

Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u pokrzywdzonego. Trzech kolejnych usłyszało zarzut pobicia i spowodowania ciężkich obrażeń ciała u pokrzywdzonego, natomiast jeden mężczyzna usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu – mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krośnie w rozmowie z radiem ESKA.

Decyzje prokuratury wobec podejrzanych o napaść

Śledczy zadecydowali o zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec podejrzanych o uczestnictwo w tym krwawym incydencie. Jeden z oskarżonych otrzymał policyjny dozór oraz zakaz wyjazdu za granicę. W stosunku do pozostałej czwórki prokurator uznał, że konieczne są bardziej restrykcyjne działania, dlatego złożył do sądu wnioski o ich izolację w areszcie tymczasowym na okres trzech miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy i toczy się postępowanie wyjaśniające.

Źródło: Reporterka Radia ESKA, Agnieszka Gazda-Muła