Najwyższa estakada w Polsce powstaje właśnie tutaj. To będzie kolos! Filar wysoki, jak wieżowiec

Na podkarpackim odcinku trasy S19, między Żarnową a Godową, powstaje najwyższa estakada w Polsce, której najwyższy filar osiągnie 80 metrów wysokości.

Estakada będzie miała 1082 metry długości i około 29 metrów szerokości.

Cały odcinek ma zostać oddany do użytku w IV kwartale 2027 roku.

Budowa trasy S19 na odcinku Babica–Jawornik to droga, która wije się przez malownicze tereny, wzgórza i doliny. Z jednej strony widok drogi w takim umiejscowieniu budzi zachwyt, jednak jest też druga strona medalu – wymaga zaawansowanych metod budowlanych i rozwiązań. To ponad 11 kilometrowy odcinek, na którym powstaje 8 estakad, 5 wiaduktów oraz 4 przejścia dla zwierząt.

Całość inwestycji jest jednym z najbardziej wymagających przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych obecnie na trasie S19, a dynamiczny postęp prac sprawia, że z tygodnia na tydzień coraz wyraźniej widoczny staje się kształt przyszłej drogi ekspresowej – podaje GDDKiA.

Najwyższa estakada w Polsce

Największe zaciekawienie budzi najwyższa budowana estakada w Polsce. Znajduje się między Żarnową, a Godową, będzie miała 1082 metry długości i około 29 metrów szerokości, a jej najwyższe filary sięgną 80 metrów.​ To wysokość wieżowca na około 20 pięter.

W marcu zakończono realizację wszystkich podpór estakady. Do ich budowy wykorzystano aż 51 800 m³ mieszanki betonowej oraz 9 250 ton stali. Każdego dnia na estakadzie powstają kolejne segmenty konstrukcji.

Część z nich realizowana jest metodą betonowania nawisowego, natomiast pozostałe wykonywane są na rusztowaniach stacjonarnych. Na placu budowy pracują również specjalistyczne, dwustronne wózki,​ umożliwiające jednoczesne formowanie kolejnych segmentów konstrukcji i sprawną realizację robót. Do transportu materiałów niezbędnych do budowy ustroju nośnego wykorzystywanych jest natomiast aż 5 żurawi wieżowych – podaje GDDKiA.

Kiedy pojedziemy nowym odcinkiem S19?

Z informacji przekazanych przez GDDKiA wynika, że wykonano około 80 procent zaawansowanych robót. Trasa ma zostać oddana do użytku w IV kwartale 2027 roku.

Do tego miasta nie prowadzi żadna droga. Żeby je odwiedzić trzeba mieć "zaproszenie"