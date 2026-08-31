Tragiczny wypadek w Malawie. Nie żyje motocyklista. Miał 24-lata

W niedzielę, 30 sierpnia 2026 roku, około godziny 21:00 w Malawie na Podkarpaciu doszło do tragicznego wypadku.

W jego wyniku zginął 24-letni motocyklista, który najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w barierę energochłonną i poniósł śmierć na miejscu.

Do dramatu doszło w Malawie niedaleko Rzeszowa w niedzielę, 30 sierpnia około godz. 21.00. 24-letni motocyklista jechał w kierunku Chmielnika i jak podają mundurowi, najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem KTM, 24-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, jadąc w kierunku Chmielnika, najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do prawej krawędzi drogi, uderzył w barierę energochłonną i przewrócił się – informuje KMP Rzeszów.

Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń 24-latek poniósł śmierć na miejscu.

Policjanci na miejscu zabezpieczyli ślady, ustalili naocznych świadków oraz przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia.