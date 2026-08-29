Pojechali odnowić śluby małżeńskie. Zginęli na Węgrzech

Autor: Artur Drożdżak

„Staszek już gra w orkiestrze Niebieskiej”. Pogrzeby ofiar katastrofy polskiego autokaru

Ta tragedia niedawno wstrząsnęła całą Polską! 16 sierpnia autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu przy autostradzie M3 na Węgrzech. Zginęło 12 osób, a dziesięć ciężko rannych trafiło do szpitali. Wśród ofiar znaleźli się małżonkowie Stanisław B. (l.69) i Bogumiła (l. 64), którzy pojechali na pielgrzymkę do Medjugorie, by odnowić śluby małżeńskie w swoją 46 rocznicę. W sobotę spoczęli w jednym grobie w Siedliskach na Podkarpaciu.

- Staszek był świetnym trębaczem, ale teraz już gra w orkiestrze niebieskiej – mówił nad jego grobem, wieloletni znajomy, sąsiad. W niewielkich Siedliskach to był drugi tego dnia pogrzeb ofiar katastrofy. Przed południem pochowano tutaj Reginę B., a po południu małżonków B.

"Grał na trąbce, żona Bogumiła przygotowywała pyszności"

Stanisław był emerytowanym policjantem, na jego pogrzebie pojawili się umundurowani funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. – Jesteśmy z Wydziału Prewencji, naszemu koledze należą się honory - powiedzieli. Nad grobem zmarłego kolegi oddali salwy honorowe. Oprócz wielkiej rzeszy policjantów nie brakowało członków i sympatyków grupy tanecznej Kompanija Boguchwała.

– Staszek grał na trąbce, żona Bogumiła przygotowywała pyszności - wspominali parę ich przyjaciele z zespołu. Brat Bogumiły w kościele pod wezwaniem Józefa Kowalskiego w emocjonalnym wystąpieniu wspominał siostrę, jako dobrego, wspaniałego człowieka.

– Wasze duszyczki wracały już do domu z pielgrzymki, ale zostały na Węgrzech... – mówił, łkając. Dziękował księżom za duchowe wsparcie, pomoc w trudnych chwilach „czarnej otchłani”. Szczególne podziękowania składał księdzu Tadeuszowi, który był na pielgrzymce z pielgrzymami, przeżył wypadek. – Byłem u niego w szpital uw Miszkolcu na Węgrzech, podziękowałem za wszystko co zrobił dla siostry i szwagra - opowiadał brat tragicznie zmarłej.

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