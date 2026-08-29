Wnuczka Sojki zapowiada karierę? Te słowa dają nadzieję

W pierwszym dniu "Top of The Top Festival" 2026 nie brakowało wielkich gwiazd. Ale to występ Niny Sojki stał się prawdziwą, naturalną i szeroko komentowaną sensacją. Wnuczka Stanisława zaimponowała głosem, urodą i skromnością. Kiedy na jaw wyszło, ile ta zdolna dziewczyna ma lat, zrobiło się jeszcze ciekawiej.

Wnuczka Sojki to jeszcze dziecko

Kasia Sienkiewicz w rozmowie z Radiem Eska zdradziła, ile lat tak naprawdę ma lat zjawiskowa wnuczka Stanisława Sojki. Ludzie oniemieli, kiedy na jaw wyszło, że piękna, utalentowana i dojrzała Nina tak naprawdę jest jeszcze dzieckiem.

Dostałam propozycję, żeby z nią zaśpiewać piosenkę "Są na tym świecie rzeczy" na koncercie pamięci Sojki i pomyślałam: no to świetnie, wnuczka, na pewno muzykalna - wiem, że jest w szkole muzycznej - ekstra. No ale ona ma 14 lat, nie miałam wielkich oczekiwań.

- mówiła wokalistka znana z Kwiatu Jabłoni i córka Kuby Sienkiewicza.

"Występowanie na scenie jest dla mnie ogromną przyjemnością"

Rozchwytywana Nina Sojka również odpowiadała na pytania dziennikarzy o plany związane z karierą w show-biznesie. Zachowała spory dystans do sprawy:

Nie wiem, jak pokaże czas. Oczywiście występowanie na scenie, tutaj na przykład dzięki dziadkowi, ale i ogólnie, jest dla mnie ogromną przyjemnością. Zobaczymy, co czas pokaże. "Tak to się zaczęło"

Ale już w zaledwie kilka dni od sopockiego występu Niny Sojki na jej profilu na Instaramie pojawił się post, który trudno zinterpretować inaczej, niż zapowiedź czegoś większego. Wnuczka Staszka Sojki opublikowała zdjęcie festiwalowego plakatu z dopiskiem:

Tak to się zaczęło

Nina Sojka napisała też osobisty komentarz.

Pierwszy plakat festiwalowy

Pod postem zdolnej Niny Sojki pojawiły się komentarze dumnych członków rodziny i przyjaciół. Fanów jeszcze nie ma zbyt wielu, ale uważamy, że niezwykły talent, uroda i charakter Niny zaprowadzą ją bardzo daleko! Trzymamy kciuki.

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Zaśpiewała z wnuczką Stanisława Sojki. Kasia Sienkiewicz wróży jej świetlaną przyszłość