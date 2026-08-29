Joanna Brodzik nie pojawi się w obsadzie nowego "Nigdy w życiu!"? Wygadała się Jabłczyńska!

Kontrowersje wokół obsady najnowszej odsłony komedii "Nigdy w życiu!"

Ponad dwie dekady zajęło twórcom podjęcie decyzji o powrocie na duży ekran popularnej komedii romantycznej "Nigdy w życiu!", gdzie w rolę główną znów wcieli się Danuta Stenka. Okazuje się jednak, że dla wielu fanów to jedyny mocny punkt nadchodzącej produkcji, a reszta budzi spore obiekcje. W mediach głośno jest o żalu Joanny Jabłczyńskiej, która ubiegła oficjalne komunikaty i poinformowała, że nie powróci jako córka Judyty, Tosia. Jej miejsce na ekranie, jak podaje Eska.pl, zajmie Agnieszka Żulewska, ale to wcale nie koniec personalnych rewolucji. Reagując na jeden z komentarzy w internecie, Jabłczyńska mimochodem zdradziła, że na planie nowej części zabrakło także miejsca dla Joanny Brodzik.

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Decyzja twórców o rezygnacji z Joanny Brodzik w obsadzie nowego "Nigdy w życiu!"

Wątpliwości co do obecności znanej aktorki w filmie zatytułowanym "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" wyraził felietonista Bartek Fetysz. Zwrócił on uwagę, że nazwisko Brodzik nie pojawiło się dotąd w oficjalnych zapowiedziach i postanowił dopytać o to u źródła.

Ktoś wie czy Joanna Brodzik jest w obsadzie nowej części czy ją też "wymieniono", bo inwestor posmarował, żeby kupić komuś rolę?

W odpowiedzi na Instagramie Joanna Jabłczyńska szybko rozwiała te wątpliwości, sugerując, że jej dawna koleżanka z planu podzieliła ten sam los i nie otrzymała angażu w najnowszym projekcie.

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Również nie zagra

Rola Uli w kultowym hicie z Joanną Brodzik

W ekranizacji znanej powieści Joanna Brodzik zagrała Ulę, niezastąpioną przyjaciółkę Judyty, kreowanej przez Danutę Stenkę. To właśnie ta wyrazista postać była kluczowym wsparciem dla głównej bohaterki podczas jej życiowych zawirowań, dopingując ją do przeprowadzki na wieś i odnalezienia nowego uczucia. Z tego powodu Ula błyskawicznie zyskała miano jednej z najbardziej lubianych postaci przez publiczność.