Druga rocznica ślubu Roksany Węgiel. Kevin przygotował romantyczną niespodziankę! [GALERIA]

Kevin Mglej zaskoczył Roksanę Węgiel

Dla Roxie Węgiel relacja z mężem jest czymś najważniejszym w życiu. Pomimo początkowych, często krytycznych głosów internautów, jej relacja z ukochanym kwitnie. Para doskonale się rozumie, daje sobie ogromne wsparcie i myśli o wspólnym życiu. Fakt ich ślubu odbił się szerokim echem. Z okazji drugiej rocznicy zawarcia małżeństwa producent muzyczny zadbał o romantyczną oprawę, przygotowując wyjątkową kolację. Na stole nie mogło zabraknąć białego tortu oraz pamiątkowej, ślubnej fotografii. Mężczyzna zorganizował przestrzeń pełną detali, wypełniając salon fruwającymi pod sufitem balonami z helem w kształcie serc, co udowadnia, że doskonale wie, jak stworzyć romantyczny nastrój.

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Roksana i Kevin Mglej: odrzucili propozycję udziału w znanym programie!

Znajomi z show-biznesu gratulują Roksanie Węgiel

Pod postami udostępnionymi przez wokalistkę na jej profilu w mediach społecznościowych, zaroiło się od ciepłych słów. Fani nie ukrywali podziwu dla kreatywności męża artystki. Wielu znanych przedstawicieli świata rozrywki postanowiło zostawić swój komentarz. Ola Nowak życzyła im wszystkiego najlepszego, z kolei Julia Wieniawa podkreśliła, jak urocza jest to niespodzianka. Patricia Kazadi krótko wyraziła zachwyt, dodając słowo o miłości. Nie zabrakło też gratulacji od Michała Kassina, który niedawno partnerował piosenkarce w znanym programie tanecznym na antenie Polsatu.

Jak wyglądał ślub Roksany Węgiel z Kevinem Mglejem?

Uroczystość weselna młodej gwiazdy wzbudziła ogromne zainteresowanie w całym kraju. Choć para sformalizowała swój związek w urzędzie już wiosną minionego roku, w sierpniu 2024 postanowili również ślubować sobie miłość w kościele. Wybrali na tę okazję malowniczą parafię na Podkarpaciu, a konkretnie kościół św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni. Po wzruszającej ceremonii zaproszeni bliscy pojechali na przyjęcie, które miało miejsce na terenie winnicy "Piwnice Półtorak". Za perfekcyjne dopięcie wszystkich szczegółów tej wyjątkowej imprezy odpowiadała znana z organizacji ślubów Izabela Janachowska.