Zapytaliśmy Magdę Gessler o operacje plastyczne! Te słowa całkowicie nas zaskoczyły

Magda Gessler zawsze miała powodzenie u mężczyzn

Magda Gessler od wczesnej młodości nie mogła narzekać na brak zainteresowania ze strony mężczyzn, którzy usilnie zabiegali o jej względy. Ale nie ma się co dziwić. Przez całe swoje życie zachwycała elegancją, dobrym gustem i seksapilem. Przyciągała ich również swoją wyjątkową osobowością, dzięki której stała się gwiazdą telewizji. I choć lata lecą, królowa TVN-u nadal jest bardzo atrakcyjną kobietą. Wystarczy, że pojawi się na czerwonym dywanie, a wszyscy podziwiają jej nietuzinkowe kreacje, burzę loków i gładką cerę. Nie ma również problemu z tym by pokazać się na swoim Instagramie w naturalnym wydaniu, czyli bez makijażu i ubrań od światowych projektantów.

Gwiazda "Kuchennych rewolucji" boi się operacji plastycznych

Jak każda kobieta, tak i Magda Gessler widzi w sobie niedoskonałości, których chciałaby się pozbyć. W rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że chętnie zlikwidowałaby nadmiar skóry na powiekach, jednak lęk przed skalpelem jest silniejszy, dlatego też woli wykonać perfekcyjny makijaż, który maskuje to, co powinien.

Boję się operacji plastycznych. Szczerze powiem, że powinnam sobie wyciąć powieki, a wolę robić to makijażem i ciemnym cieniem bo jest to bezbolesne. Poza tym ja nie mogę mieć przerwy na regenerację bo kręcę "Kuchenne rewolucje", a gojenie się powiek to jest skandaliczna niemożność

- powiedziała nam gwiazda.

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Od skalpela woli kremy i masaże twarzy

Magda Gessler stawia na naturalne sposoby, które poprawiają lifting twarzy. Są to dobrej jakości kosmetyki i masaże.

Magia rąk, masaż idealny twarzy, cudowny krem. Nie potrzeba nic więcej i piękne myśli

- napisała jakiś czas temu na Instagramie.

Znana restauratorka dba również o swoją sylwetkę. Jak podkreśla w wywiadach jada głównie kasze, warzywa, dużo owoców, a także pije ciepłą wodę.

Nigdy nie odchudzam się rygorystycznie. Nakazy i zakazy nie działają dobrze. Najważniejszy jest spokój, zaufanie sobie i zachowanie równowagi

- wyznała nam. Naturalny blask Magdy Gessler i niesłabnąca charyzma to najlepszy dowód na to, że prawdziwe piękno tkwi w akceptacji samej siebie i odwadze do bycia unikalną.

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Testowaliśmy jedzenie Magdy Gessler w nowej restauracji Natura