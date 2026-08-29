Lato z Radiem i Telewizją Polską na Mazurach! 29 sierpnia na scenie Szpak, Wyszkoni i legendy rocka

Plejada gwiazd w Gołdapi. Kto wystąpi na koncercie „Lata z Radiem i Telewizją Polską”?

Wakacyjna trasa „Lata z Radiem i Telewizją Polską” trwa w najlepsze! Już w najbliższą sobotę, 29 sierpnia, Gołdap zamieni się w muzyczną stolicę Polski. Na wielkiej scenie na Promenadzie Zdrojowej pojawi się cała plejada artystów, którzy porwą do zabawy publiczność. Szykuje się prawdziwa gratka dla fanów różnych muzycznych brzmień.

Na liście wykonawców znaleźli się m.in. Michał Szpak, Anna Wyszkoni, Organek, Ochman, a także legendy polskiej sceny, czyli zespoły Perfect i IRA. To jednak nie koniec! Tego wieczoru wystąpią również Fokus i Rahim, Mery Spolsky, Daria Marx, Sound’n’Grace, Łukasz Drapała, Mesajah oraz Wojciech Baranowski. Każdy znajdzie coś dla siebie!

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Wielki koncert na żywo w TVP2

Kulminacyjny punkt dnia zaplanowano na godzinę 20:00. Wtedy rozpocznie się wielki koncert, który z pewnością przyciągnie tłumy mieszkańców i turystów. Ci, którzy nie będą mogli pojawić się w Gołdapi, również poczują te emocje – całe wydarzenie będzie transmitowane na żywo na antenie TVP2 oraz na platformie TVP VOD.

Publiczność zgromadzona na Promenadzie Zdrojowej oraz widzowie przed telewizorami usłyszą największe przeboje i doskonale znane utwory. Tak mocna obsada gwarantuje wieczór pełen muzycznych wrażeń i niezapomnianej energii.

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Cały dzień atrakcji jeszcze przed koncertem

Choć wieczorny koncert jest główną atrakcją, organizatorzy zadbali o to, by w Gołdapi działo się już od samego rana. Centrum wydarzeń zostanie przeniesione w okolice malowniczych Mazurskich Tężni Solankowych. To właśnie tam, punktualnie o 9:00, Sława Bieńczycka i Roman Czejarek poprowadzą plenerowe wydanie kultowej audycji „Lato z Radiem”.

Od godziny 12:00 do 18:00 na wszystkich chętnych czekać będzie piknik edukacyjny „Z życia wzięte”. W programie przewidziano liczne konkursy, animacje oraz gry interaktywne, w tym Escape Room i strefę naukową z eksperymentami. O 14:00 Marcin Kusy zaprosi gwiazdy wieczornego koncertu do audycji „Muzyczne Lato z Radiem”, a o 16:00 ruszy międzypokoleniowa potańcówka z zespołem Lazy Swing Band. Piknik zakończy energetyczny set DJ-a Sarnuli, twórcy viralowego remiksu „Polki Dziadek”.

Gołdap w centrum uwagi. Audycje radiowe i programy TV

Wydarzenie będzie również okazją do pokazania uroków i lokalnej społeczności Gołdapi. W programie TVP Info „Polska na Tak”, prowadzonym przez Kamilę Rachwalską i Maćka Jabłońskiego, pojawią się m.in. młodzi miłośnicy regionalnej kuchni, doświadczone kucharki z Koła Gospodyń Wiejskich, a także młodzi sportowcy z klubów Husaria Gołdap i UKS Jaćwingowie.

Z kolei w audycjach Polskiego Radia słuchacze dowiedzą się, dlaczego Gołdap przyciąga turystów szukających zdrowia i aktywnego wypoczynku. Reporterzy zajrzą do lokalnego schroniska, opowiedzą o trasach rowerowych i kajakowych, a także sprawdzą, czy miasto słusznie nazywane jest „Zakopanem Północy”. Nie zabraknie też rozmów o lokalnych historiach i smakach, które mogą zaskoczyć nawet miłośników kuchni roślinnej.