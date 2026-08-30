Samolot runął na ziemię na Podkarpaciu! "Awaria silnika"

Awaria silnika podczas lotu szkoleniowego. Samolot spadł na ziemię w Turbi

Podczas lotu szkoleniowego doszło do awarii silnika niewielkiego samolotu, maszyna spadła na ziemię! Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 16 na lotnisku w Turbi na Podkarpaciu. Dwuosobowy, jednosilnikowy samolot wykonywał lot szkoleniowy. Na jego pokładzie znajdowali się 18-letni kandydat na pilota oraz instruktor.

Jak przekazała Polskiemu Radiu Rzeszów mł. asp. Patrycja Guzd ze stalowowolskiej policji, w czasie lotu doszło do awarii. Silnik maszyny wyłączył się, a samolot następnie spadł na ziemię.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Przyjechali strażacy, policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Najważniejszą informacją okazał się brak osób poszkodowanych. Zarówno 18-latek, jak i instruktor wyszli z samolotu o własnych siłach.

"To było awaryjne lądowanie samolotu szkoleniowego. Na miejscu są strażacy i załoga ratownictwa medycznego"

– Potwierdzam, że faktycznie jest zdarzenie. To było awaryjne lądowanie samolotu szkoleniowego. Na miejscu są strażacy i załoga ratownictwa medycznego, prowadzone są działania – przekazał zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, cytowany przez „Echo Dnia”.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i rozpoczęli czynności, które mają pomóc w ustaleniu jego dokładnego przebiegu.

O wypadku została również powiadomiona Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jej przedstawiciele mają pojawić się w Turbi w poniedziałek. Eksperci będą ustalać przyczynę awarii silnika oraz dokładne okoliczności zdarzenia.

Turbię od Stalowej Woli dzieli kilka kilometrów. Znajduje się tam lotnisko wykorzystywane m.in. do lotów szkoleniowych i sportowych.

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