Samolot runął na ziemię na Podkarpaciu! "Awaria silnika"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-30 20:00

Groźne zdarzenie na lotnisku w Turbi w powiecie stalowowolskim. W niedzielę, 30 sierpnia, podczas lotu szkoleniowego doszło do awarii silnika niewielkiego samolotu. Maszyna spadła na ziemię. Na pokładzie znajdowali się 18-letni kandydat na pilota oraz instruktor. Obaj samodzielnie opuścili samolot i nie odnieśli obrażeń. Sprawę zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Rozbity biały samolot leży na pasie startowym. O awaryjnym lądowaniu w Turbi przeczytasz na SE.
Autor: Vibe Images/ Shutterstock

Awaria silnika podczas lotu szkoleniowego. Samolot spadł na ziemię w Turbi

Podczas lotu szkoleniowego doszło do awarii silnika niewielkiego samolotu, maszyna spadła na ziemię! Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 16 na lotnisku w Turbi na Podkarpaciu. Dwuosobowy, jednosilnikowy samolot wykonywał lot szkoleniowy. Na jego pokładzie znajdowali się 18-letni kandydat na pilota oraz instruktor.

Jak przekazała Polskiemu Radiu Rzeszów mł. asp. Patrycja Guzd ze stalowowolskiej policji, w czasie lotu doszło do awarii. Silnik maszyny wyłączył się, a samolot następnie spadł na ziemię.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Przyjechali strażacy, policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Najważniejszą informacją okazał się brak osób poszkodowanych. Zarówno 18-latek, jak i instruktor wyszli z samolotu o własnych siłach.

"To było awaryjne lądowanie samolotu szkoleniowego. Na miejscu są strażacy i załoga ratownictwa medycznego"

– Potwierdzam, że faktycznie jest zdarzenie. To było awaryjne lądowanie samolotu szkoleniowego. Na miejscu są strażacy i załoga ratownictwa medycznego, prowadzone są działania – przekazał zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, cytowany przez „Echo Dnia”.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i rozpoczęli czynności, które mają pomóc w ustaleniu jego dokładnego przebiegu.

O wypadku została również powiadomiona Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jej przedstawiciele mają pojawić się w Turbi w poniedziałek. Eksperci będą ustalać przyczynę awarii silnika oraz dokładne okoliczności zdarzenia.

Turbię od Stalowej Woli dzieli kilka kilometrów. Znajduje się tam lotnisko wykorzystywane m.in. do lotów szkoleniowych i sportowych.

Sonda
Lubisz latać samolotem?
AKTORZY, KTÓRZY ZOSTALI PILOTAMI SAMOLOTU
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PODRÓŻ SAMOLOTEM
SAMOLOT