To najstarszy mężczyzna w Polsce i najstarszy żołnierz Wojska Polskiego. Człowiek-legenda właśnie skończył 109 lat

Tadeusz Lutak przyszedł na świat 29 sierpnia 1917 roku w Żarnowej k. Strzyżowa (województwo podkarpackie). Służył on w szeregach 121. kompanii czołgów lekkich w ramach 10. Brygady Kawalerii, dowodzonej przez generała Stanisława Maczka. Podczas wojny był gońcem motocyklowym, angażował się w działalność konspiracyjną w Związku Walki Zbrojnej, a następnie w Armii Krajowej. Znany pod pseudonimem „Pancerz” i brał udział w akcjach sabotażowych. Zdobywał cenne informacje. Kiedy przymusowo pracował przy budowie schronu kolejowego w Strzyżowie, a jego plany techniczne zdobył dla AK.

Kapitan Lutak uwielbia ludzi, a przyjemność sprawiają mu wszelkie odwiedziny!

- Odwiedza mnie rodzina, znajomi, sąsiedzi, a także przedstawiciele wojska i naszych urzędów. To sprawia mi ogromną radość. Lubię rozmowy z ludźmi i cieszy mnie, że mimo mojego wieku wciąż o mnie pamiętają i okazują mi szacunek – mówił w rozmowie z „Nowinami”.

Z życzeniami i tortem odwiedziła go również burmistrzyni Strzyżowa Agata Gadziała.

- Dziś z ogromnym szacunkiem i wzruszeniem składam najserdeczniejsze życzenia Panu Kapitanowi Tadeuszowi Lutakowi, który obchodzi wyjątkowy jubileusz 109. urodzin. To niezwykły moment i piękna okazja, by wyrazić wdzięczność za Pana życie, doświadczenie oraz świadectwo historii, którego jest Pan żywym uczestnikiem. Pańska postawa, siła ducha i niezwykła pogoda ducha budzą ogromny podziw - napisała w mediach społecznościowych.