To najstarszy mężczyzna w Polsce i najstarszy żołnierz Wojska Polskiego. Człowiek-legenda właśnie skończył 109 lat

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-08-31 14:45

Ależ to były urodziny! Najstarszy mężczyzna w Polsce, kapitan Tadeusz Lutak właśnie skończył 109 lat. To zasłużony żołnierz, człowiek- legenda, który poświęcił swoje życie dla Polski.

Dwie kobiety z koszem prezentów i kwiatami u 109-letniego Tadeusza Lutaka. O jubilacie przeczytasz na SE.
Autor: Agata Gadziała/ Facebook

Tadeusz Lutak przyszedł na świat 29 sierpnia 1917 roku w Żarnowej k. Strzyżowa (województwo podkarpackie). Służył on w szeregach 121. kompanii czołgów lekkich w ramach 10. Brygady Kawalerii, dowodzonej przez generała Stanisława Maczka.  Podczas wojny był gońcem motocyklowym, angażował się w działalność konspiracyjną  w Związku Walki Zbrojnej, a następnie w Armii Krajowej. Znany pod pseudonimem  „Pancerz” i brał udział w akcjach sabotażowych. Zdobywał cenne informacje. Kiedy przymusowo pracował przy  budowie schronu kolejowego w Strzyżowie, a jego plany techniczne zdobył dla AK.

Kapitan Lutak uwielbia ludzi, a przyjemność sprawiają mu wszelkie odwiedziny!

- Odwiedza mnie rodzina, znajomi, sąsiedzi, a także przedstawiciele wojska i naszych urzędów. To sprawia mi ogromną radość. Lubię rozmowy z ludźmi i cieszy mnie, że mimo mojego wieku wciąż o mnie pamiętają i okazują mi szacunek – mówił w rozmowie z „Nowinami”.

Z życzeniami i tortem odwiedziła go również burmistrzyni Strzyżowa Agata Gadziała.

- Dziś z ogromnym szacunkiem i wzruszeniem składam najserdeczniejsze życzenia Panu Kapitanowi Tadeuszowi Lutakowi, który obchodzi wyjątkowy jubileusz 109. urodzin. To niezwykły moment i piękna okazja, by wyrazić wdzięczność za Pana życie, doświadczenie oraz świadectwo historii, którego jest Pan żywym uczestnikiem. Pańska postawa, siła ducha i niezwykła pogoda ducha budzą ogromny podziw - napisała w mediach społecznościowych.

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