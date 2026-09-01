Będą zrzucać je z samolotów. Nie podnoś i nie dotykaj. Ważny apel

Na Podkarpaciu w dniach 3-12 września 2026 roku odbędzie się akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie, polegająca na zrzucaniu szczepionek z samolotów i wykładaniu ich ręcznie.

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje, aby nie podnosić ani nie dotykać przynęt ze szczepionką, gdyż dotknięte przez człowieka nie zostaną przyjęte przez lisy.

W przypadku kontaktu ze szczepionką należy dokładnie umyć miejsce wodą z mydłem i skonsultować się z lekarzem; zwierzęta domowe i gospodarskie należy trzymać w zamknięciu przez cały okres akcji i 14 dni po niej.

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie zaplanowana jest na dni 3-12 września 2026. Szczepionki doustne będą zrzucane z samolotów (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładane ręczne (wokół zamieszkałych osiedli). Wykładana przynęta ma specyficzny zapach i zawiera w środku aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy rude oraz jenoty azjatyckie.

Apel do mieszkańców Podkarpacia

W związku z tym Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców, aby nie podnosili szczepionek! Przynęty, które dotknął człowiek, nie będą już przyjmowane przez lisy.

W przypadku dotknięcia przynęty, należy to miejsce dokładnie przemyć wodą z mydłem. Co ważne, kontakt człowieka ze szczepionką ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji medycznej.

Szczególną uwagą należy również otoczyć zwierzęta domowe i gospodarskie - w okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu mięsożerne zwierzęta zaleca się trzymać w zamknięciu.