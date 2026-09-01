Ludzie szaleli na punkcie tego filmu. Teraz do kin wchodzi druga część, jeszcze mocniejsza

Pierwsza część "Nie patrz w dół" opowiadała o dwóch dziewczynach uwięzionych na starej, blisko 600-metrowej wieży telewizyjnej zlokalizowanej pośrodku pustyni, co szybko pozbawiło je złudzeń na szybki ratunek. Jak to w kontynuacjach bywa, twórcy postanowili pójść o krok dalej. W nadchodzącej produkcji protagonistki utkną rzekomo na wysokości 3500 metrów, chociaż warto zauważyć, że rzeczywisty szczyt Mount Kwan-in w Tajwanie wznosi się na niespełna 616 metrów n.p.m.

Fabuła filmu "Nie patrz w dół 2" zapowiada ogromne emocje

Z oficjalnego streszczenia fabuły dowiadujemy się, że po bolesnej stracie siostry, Jax postanawia ukoić ból dzięki sportom ekstremalnym. Wraz z przyjaciółką Luce wyruszają do Tajlandii, aby zdobyć legendarne zbocze Mount Kwan. Ekscytująca wyprawa szybko przeradza się w koszmar. W wyniku niespodziewanego osunięcia skał, kobiety zostają uwięzione na małej półce skalnej 3500 metrów nad ziemią, bez szans na powrót. Odcięte od świata, zmuszone do walki z ekstremalnym upałem i brakiem wody, Jax i Luce staną oko w oko ze swoimi największymi słabościami, walcząc o przetrwanie.

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Kiedy "Nie patrz w dół 2" trafi do polskich kin?

Za kamerą produkcji stanęli Michael Spierig oraz Peter Spierig. Z kolei scenariusz to dzieło Jonathana Franka i Scotta Manna. Na ekranie zobaczymy między innymi Arsemę Thomas, Harriet Slater, Toma Brittneya oraz Jordana Colemana. Polscy widzowie będą mogli zobaczyć "Nie patrz w dół 2" w kinach od 4 września.

Zobacz zwiastun filmu "Nie patrz w dół 2"

Zwiastun filmu nie został jeszcze oficjalnie opublikowany, ale fani na całym świecie z niecierpliwością czekają na pierwsze materiały wideo, które pokażą skalę nowego wyzwania, przed jakim staną bohaterki.

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