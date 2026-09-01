"Maxton Hall" powraca na ekrany. Ujawniamy datę premiery i sekrety z 3. sezonu hitowego serialu

Serial "Maxton Hall - Dwa światy" bazuje na książkowym cyklu "Save me" napisanym przez Monę Kasten. Ta niemiecka produkcja udowodniła, że porywająca historia oraz przystojny odtwórca głównej roli potrafią zachęcić do czytania napisów nawet opornych na to widzów z USA. Przed nami finałowy, trzeci sezon ekranizacji, w którym z pewnością nie zabraknie sporych emocji.

Kiedy 3. sezon "Maxton Hall" trafi na Prime Video? Oczekiwania i obsada finałowych odcinków

Twórcy serialu postanowili nie wystawiać cierpliwości fanów na długą próbę, co obecnie jest rzadkością w branży. Ostatnia seria pojawi się nieco ponad rok po finale poprzedniej — jej premiera została zaplanowana na 9 grudnia 2026 roku. W swoje role wcielą się ponownie Damian Hardung oraz Harriet Herbig-Matten. Obok nich pojawią się także m.in. Sonja Weißer, Ben Felipe, Fedja van Huêt, Runa Greiner, Justus Riesner, Andrea Guo, Frederic Balonier i Eli Riccardi.

"Maxton Hall" 3. sezon - pierwsze zdjęcia

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Fabuła 3. sezonu "Maxton Hall". Z czym zmierzą się Ruby i James w finałowych odcinkach?

Trzon fabuły najnowszego sezonu oprze się na reperkusjach dramatycznych zdarzeń z zakończenia drugiej serii. Przypomnijmy: w wyniku intryg wrogich rówieśników Ruby została usunięta ze szkoły pod zarzutem relacji intymnej z nauczycielem, z którym tak naprawdę spotykała się Lydia. To przekreśla szanse głównej bohaterki na studia w Oksfordzie. Na dodatek w całą sprawę zamieszany jest podobno James — autor kompromitującej fotografii. W nowych odcinkach przekonamy się, czy dziewczyna obwini ukochanego o swoje nieszczęście i czy zdoła się oczyścić z zarzutów, chroniąc przy tym bliskie jej osoby. Twórcy zapowiadają ten etap bardzo enigmatycznie.

Ruby została zawieszona Maxton Hall College, a marzenie o studiach w Oksfordzie wymyka jej się z rąk. Nie zamierza się jednak poddać. Razem z Jamesem walczą o udowodnienie jej niewinności, lecz im bliżej prawdy się znajdują, tym bardziej grozi to rozpadem... wszystkiego. Przyjaźnie wystawione zostają na próbę, a na jaw wychodzą sekrety, których się nie spodziewali. W końcu muszą zdecydować - czy miłość wystarczy?

"Maxton Hall" - Sonja Weißer, serialowa Lydia, opowiedziała nam o 2. sezonie | WYWIAD

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