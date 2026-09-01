Piotr Kupicha szczerze o posadzie trenera w "The Voice". Wiemy, dlaczego odmówił

Udział Piotra Kupichy jako jurora w formacie "The Voice of Poland" mógł stać się rzeczywistością w 2011 roku, podczas pierwszych edycji muzycznego show. Twórcy programu upatrywali w liderze grupy Feel doskonałego kandydata na trenera wokalnego. W tym okresie Kupicha święcił największe tryumfy na polskiej scenie muzycznej. Jego podwójny triumf na sopockim festiwalu w 2007 roku, gdzie zdobył Bursztynowego Słowika oraz nagrodę publiczności, sprawił, że w Polsce zapanowała prawdziwa euforia wokół twórczości zespołu, a przeboje takie jak "A gdy jest już ciemno" czy "Jak anioła głos" nuciła niemal cała Polska. Zaproszenie ze strony produkcji "The Voice" do oceniania wschodzących talentów nie mogło więc dziwić, lecz sam artysta zdecydował się odrzucić ofertę i nie przyjął posady trenera.

Byłem wtedy w innym programie. Oni [produkcja "Voice'a"] na maksa chcieli od razu umowę podpisywać. I ja wtedy poczułem, że muszę wrócić do muzyki, niekoniecznie do programów i rzeczywiście odmówiłem. Bo to było tak, że miałem już przesyt w tych programach. One strasznie dużo zabierają czasu, a my cały czas graliśmy, byliśmy w gazie... Poczułem, że kiedy będę musiał siedzieć w fotelu jurorskim, to to jest trochę jak robota – że ty po prostu jesteś jak w pracy, a muzyka co? Schodzi na drugi plan i jesteś takim celebrytą. Myślę też, że te zabawy są zarezerwowane dla osób, które jednak tę przestrzeń mają trochę większą na to - powiedział w rozmowie z Eska.pl.

Piotr Kupicha nie chciał oceniać w "The Voice of Poland"

Temat zaangażowania Piotra Kupichy w "The Voice of Poland" wracał w kolejnych edycjach show. Muzyk pozostawał jednak nieugięty w swoich decyzjach i systematycznie odrzucał oferty telewizyjne, argumentując to dużą liczbą zajętości koncertowych i pracą nad nowym materiałem studyjnym. Obecnie artysta stwierdza, że po latach zdobył znacznie więcej doświadczenia, dzięki czemu z dużo większą śmiałością i przekonaniem mógłby wcielić się w rolę telewizyjnego doradcy.

Były opcje, ale jednak Feel cały czas jest na tyle żywy muzycznie, że gdybym ja miał jeszcze teraz, jak jest tak intensywny rok, bez wakacji, jeszcze na przykład siadać w fotelu, to kurde... Ja nie wiem, czy to jest do przeżycia! (śmiech) Ale jest to fajna, na pewno fajna zabawa i na pewno ta dojrzałość moja jest o tyle większa, że już bym fajniej oceniał niż taki żółtodziób, który po prostu by tylko gadał tam, co mu ślina na język przyniesie - dodał.

Nie tylko "The Voice". Kupicha nie wystąpi też w "TzG"

Warto również przypomnieć, że wokalista zespołu Feel konsekwentnie odmawiał także udziału w tanecznym programie "Taniec z gwiazdami", na co nie zdecydował się mimo licznych propozycji ze strony twórców polsatowskiego show.

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