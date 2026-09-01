Błażej Król szczerze o małżeństwie. Zdradza sekret udanego związku

Wokalista Błażej Król to postać, której nie trzeba specjalnie przedstawiać miłośnikom polskiej muzyki niezależnej oraz popu. Do tej pory artysta raczej unikał głównego nurtu show-biznesu, dlatego ogromnym zaskoczeniem dla jego fanów było to, że zdecydował się na udział w najnowszej edycji programu "Azja Express".

Błażej Król w "Azja Express" zaskakuje widzów

Artysta porzucił na jakiś czas krajowe estrady na rzecz surowych terenów Indonezji oraz Malezji, gdzie wyruszył razem ze swoim branżowym przyjacielem, Robertem "DrySkullem" Krawczykiem. Obaj artyści mieli już okazję współpracować przy projektach muzycznych, a teraz zyskali wspólne wspomnienia z przetrwania w trudnych okolicznościach. Interesujące jest to, że wokalista przed wyjazdem nie widział ani jednego odcinka formatu, do którego został zaproszony, co z perspektywy czasu ocenia jako pozytywny aspekt tej przygody.

Dowiedziałem się tego, że jestem w stanie dużo, dużo więcej znieść i… tak, dużo więcej znieść i jestem silniejszy, niż myślałem. Te pierwsze dni po, albo pierwsze dni na miejscu, no to była trauma. Zobaczycie sami za kilka dni, 5 września premiera. Będzie komedia, komedio-dramat. O jejku, tak!

Muzyk zaznaczył w rozmowie z Radiem Eska, że w trakcie azjatyckich zmagań niezwykle brakowało mu żony, Iwony Katarzyny Król, która również jest blisko związana z branżą muzyczną.

Przepis Błażeja Króla na udane małżeństwo

W codziennym życiu Błażej Król niezmiennie otrzymuje wsparcie od swojej żony. Razem z Iwoną tworzą zgrany duet, który z powodzeniem łączy sprawy osobiste z zawodowymi wyzwaniami. Małżeństwo, które stanęło na ślubnym kobiercu w 2012 roku, może pochwalić się wspólną pracą przy wielu projektach muzycznych. Zapytany przez Radio Eska o sekret na trwały związek, nowy uczestnik "Azji Express" wskazał cztery kluczowe elementy, które uważa za fundament relacji.

Słuchanie siebie i szanowanie swoich pomysłów. No i taki chyba dystans do pewnych rzeczy. Czas też jest bardzo dobry. To są te cztery rzeczy

Kiedy w wywiadzie z Radiem Eska artysta został dopytany o to, jakie nowe informacje o mężu zdobędzie jego żona po emisji show, odparł z uśmiechem i lekką obawą o domowe obowiązki.

O jejku, że bardzo tęsknię za nią, ale również, że jestem w stanie bez niej dużo rzeczy samemu zrobić, poradzić sobie. Chyba więcej obowiązków na mnie teraz spadnie w domu!

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