Nowy serial "Harry Potter" tuż-tuż. Sprawdź swoją wiedzę o domach w Hogwarcie w QUIZIE

Rozwiąż quiz i wskaż domy drugoplanowych bohaterów z uniwersum "Harry'ego Pottera"

Tradycja w magicznym świecie była zazwyczaj dość przewidywalna, bo przecież ród Weasleyów zawsze reprezentował Gryffindor, z kolei rodzina Blacków z reguły zasilała szeregi Slytherinu. Nikomu nie trzeba też tłumaczyć, że w Gryfonach ceni się odwagę, u Puchonów lojalność, Krukoni słyną z kreatywności, a Ślizgonów napędza ambicja. Oczywistym jest również przydział takich postaci jak Harry Potter, Hermiona Granger, Ron Weasley oraz Draco Malfoy. Nasz QUIZ wiedzy skupia się jednak na zupełnie innych bohaterach. Przyjrzeliśmy się postaciom z drugiego i trzeciego planu, weryfikując nierzadko mocno dyskusyjne werdykty Tiary Przydziału.

"Harry Potter". Do których domów w Hogwarcie należeli ci bohaterowie? Pytanie 1 z 13 Albus Dumbledore Gryffindor Hufflepuff Ravenclaw Slytherin J. K. Rowling nigdy tego nie ujawniła Następne pytanie

Kto zagra w serialu "Harry Potter"? Obsada i data premiery na platformie Max

Zupełnie nową odsłonę perypetii nastoletnich czarodziejów widzowie obejrzą już podczas tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia. Świeża ekranizacja kultowej serii autorstwa J.K. Rowling trafi na platformę streamingową HBO Max. Główne trio odegrają nowi aktorzy, w tym Dominic McLaughlin, który wcieli się w Harry'ego Pottera, Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout występujący jako Ron Weasley. Na ekranie pojawi się również ogromna plejada innych postaci.

- John Lithgow jako Albus Dumbledore,

- Janet McTeer jako Minerva McGonagall,

- Paapa Essiedu jako Severus Snape,

- Nick Frost jako Rubeus Hagrid,

- Rory Wilmot jako Neville Longbottom,

- Lox Pratt jako Draco Malfoy,

- Leo Earley jako Seamus Finnigan,

- Elijah Oshin jako Dean Thomas,

- Tristan Harland jako Fred Weasley,

- Gabriel Harland jako George Weasley,

- Ruari Spooner jako Percy Weasley,

- Alessia Leoni jako Parvati Patil,

- Sienna Moosah jako Lavender Brown,

- Finn Stephens jako Vincent Crabbe,

- William Nash jako Gregory Goyle,

- Warwick Davis jako Filius Flitwick,

- Sirine Saba jako Pomona Sprout,

- Daniel Rigby jako Vernon Dursley,

- Bel Powley jako Petunia Dursley,

- Paul Whitehouse jako Argus Filch,

- Johnny Flynn jako Lucjusz Malfoy,

- Bertie Carvel jako Korneliusz Knot,

- Luke Thallon jako Quirinus Quirrell,

- Katherine Parkinson jako Molly Weasley,

- Amos Kitson jako Dudley Dursley,

- Gracie Cochrane jako Ginny Weasley,

- Anton Lesser jako Garrick Ollivander.

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