Fani "Harry'ego Pottera" oburzeni nowymi herbami Hogwartu. Twórcy serialu wracają do korzeni, a widzowie narzekają

Pierwsze materiały promujące serial "Harry Potter" na platformie HBO zasugerowały, że nowa produkcja odejdzie od utartych, filmowych schematów. Akcja ma być mocniej osadzona w realiach lat 90., a sama fabuła głębiej wejdzie w trudne doświadczenia Harry'ego związane z przemocą domową i mocniej nakreśli postać Draco Malfoya. W serialu zobaczymy również bohaterów pominiętych w filmach, takich jak chociażby poltergeist Irytek. Świeże podejście zwiastowało zmiany w wizualnej stronie uniwersum, co obejmuje również ścieżkę dźwiękową i herby poszczególnych domów Hogwartu. Ta ostatnia zmiana spotkała się z chłodnym przyjęciem ze strony miłośników magicznego świata.

Nowe herby w serialu "Harry Potter". Fani krytykują wizję HBO

Początek września to tradycyjnie czas, w którym fani cyklu powracają do magicznego świata wykreowanego przez J. K. Rowling. Na fali zbliżającej się premiery na HBO Max, tegoroczne obchody "Back to Hogwarts" przybrały wyjątkowo uroczysty charakter. Podczas specjalnego wydarzenia w Australii ujawniono nową stylistykę herbów hogwarckich domów, co błyskawicznie wywołało lawinę negatywnych komentarzy w sieci.

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Krytycy zarzucają twórcom zbytni minimalizm i odejście od wzorców znanych z filmów, w szczególności w przypadku domu Ravenclaw. Chociaż uwagi dotyczące uproszczonej formy graficznej można zrozumieć, to oskarżenia o niezgodność z oryginałem wydają się chybione. Warto bowiem pamiętać, że nowa produkcja bazuje bezpośrednio na książkach, świadomie odcinając się od filmowego kanonu. Jak się okazuje, to właśnie serialowa wersja jest znacznie bliższa literackiemu pierwowzorowi.

W kinowych ekranizacjach barwami Ravenclawu były błękit i srebro, a w herbie widniał kruk – twórcy uznali takie rozwiązanie za bardziej atrakcyjne wizualnie. Tymczasem w powieściach – i w serialu – kolorami tego domu są niebieski i brązowy, a jego symbolem jest orzeł przedni z brązowym upierzeniem i czarnymi szponami. To właśnie do tych drugich nawiązuje angielska nazwa domu. Nowy wizerunek heraldyki jest zatem wiernym odwzorowaniem książkowej wizji.

The Hogwarts House Crests! Then and now! Which do you prefer? pic.twitter.com/Vzynozyib8— PotterWorldwide (@PotterWorldW) August 31, 2026

Kiedy premiera serialu "Harry Potter"?

Nowa odsłona przygód młodego czarodzieja trafi na platformę HBO Max jeszcze w tegoroczne Święta Bożego Narodzenia. Pierwszy sezon będzie ekranizacją książki "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". W role głównych bohaterów wcielą się: Dominic McLaughlin jako tytułowy Harry, Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. Na ekranie zobaczymy również Johna Lithgowa (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapę Essiedu (Severus Snape), Nicka Frosta (Rubeus Hagrid), Rory'ego Wilmota (Neville Longbottom) i Loxa Pratta (Draco Malfoy).

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"Harry Potter". Do których domów w Hogwarcie należeli ci bohaterowie? Pytanie 1 z 13 Albus Dumbledore Gryffindor Hufflepuff Ravenclaw Slytherin J. K. Rowling nigdy tego nie ujawniła Następne pytanie