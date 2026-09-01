Szczuplutka Natalia Szroeder pozuje w koronkowej bieliźnie. Dawno tyle nie odsłoniła!

Natalia Szroeder zachwyca głosem i szczupłą sylwetką

Natalia Szroeder wyrasta na jedną z największych gwiazd polskiej muzyki. Jej popularność rośnie z miesiąca na miesiąc. W tym roku wystąpiła na niemal wszystkich najważniejszych muzycznych imprezach. Nie mogło jej zabraknąć ani w Opolu, ani w Sopocie. Podczas zakończonego niedawno Top of The Top Sopot Festival kilkukrotnie wracała na scenę i za każdym razem zachwycała swoim pięknym wokalem. Publiczność doceniła szczególnie jej interpretację utworu "Wprost w ramiona me".

31-letnia piosenkarka doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę. Natalia Szroeder uwielbia bawić się modą, a obok jej scenicznych stylizacji trudno przejść obojętnie. Gwiazda często wybiera kreacje podkreślające jej szczupłą sylwetkę. Jak sama przyznaje, nie stosuje jednak żadnej rygorystycznej diety. Stara się po prostu zwracać uwagę na to, co trafia na jej talerz. Nie ukrywa przy tym, że życie w trasie oraz stres nie zawsze sprzyjają dbaniu o formę.

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Natalia Szroeder zrzuciła ciuszki i zapozowała w bieliźnie

Natalia Szroeder pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła współpracę ze znana marką bieliźniarską. W ostatnim dniu sierpnia pochwaliła się efektami kolejnej sesji zdjęciowej. Piosenkarka zapozowała w seksownej koronkowej bieliźnie. Zaprezentowała kilka modeli odsłaniając przy tym nieco więcej ciała.

Nadmorska sesja rozpaliła internautów, a fani Szroeder dosłownie zbierali szczęki z podłogi. W komentarzach na Instagramie uaktywnili się również znani znajomi piosenkarki. "Goddes" - napisała Daria Zawiałow.

Natalia Szroeder jest kolejną gwiazdą młodego pokolenia, która reklamuje bieliznę. Jej młodsza koleżanka po fachu, Julia Wieniawa, regularnie rozpieszcza swoich fanów roznegliżowanymi zdjęciami.

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