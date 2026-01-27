Co ona ma na sobie?! Szroeder wyglądała jak w firance z PRL-u

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-27 15:49

Natalia Szroeder znów zrobiła to, co potrafi najlepiej, czyli wywołała modowe wzburzenie. Podczas jubileuszowego koncertu Zakopower pojawiła się w stylizacji, która natychmiast przyciągnęła spojrzenia. Koronkowa sukienka w folkowym klimacie wzbudziła skrajne emocje, ale to nie ona była główną bohaterką wieczoru. Wszystkie oczy powędrowały niżej, na kozaki sięgające niemal do pupy.

W świecie mody scenicznej Natalia Szroeder od dawna nie stawia na bezpieczne stylizacje. Artystka chętnie sięga po prześwity, koronki i odważne fasony, które jednych zachwycają, a innych wprawiają w osłupienie. Podczas jubileuszu 20-lecia zespołu Zakopower, gdzie na scenie pojawił się także Sebastian Karpiel-Bułecka wraz z jurorami programu "Must Be The Music", wokalistka po raz kolejny udowodniła, że nie zamierza wtapiać się w tło. Jej stylizacja odbiegała od klasycznego koncertowego dress code’u i miała bardziej folkowy vibe.

Zobacz też: Natalia Szroeder mogła darować sobie koronki i przyjść w samej bieliźnie? I tak wszystko było widać

Co ona ma na sobie?! Szroeder wyglądała jak w firance z PRL-u

Choć koronki od kilku sezonów nie schodzą z modowych wybiegów, Szroeder pokazała, że można je interpretować na wiele sposobów. Tym razem zrezygnowała z mrocznej czerni i zmysłowej elegancji, wybierając biel i inspirując się ludowymi strojami. Sukienka o nieregularnym, koronkowym splocie szczelnie przylegała do sylwetki, odsłaniając jedynie beżową bieliznę no i szczupłą sylwetkę.  

Kreacja została wykończona półgolfem oraz asymetrycznym dołem z frędzlami, które poruszały się przy każdym kroku, dodając całości scenicznej dynamiki. Jednak prawdziwą sensacją okazały się buty. Białe kozaki na wysokiej szpilce, z charakterystycznie marszczoną cholewką, sięgały niemal do pupy. To właśnie one sprawiły, że stylizacja nabrała drapieżnego charakteru!

W sieci pojawiły się dwa obozy fanów Natalii. Jedni zachwycali się odwagą i spójnością stylu, inni porównywali koronkową sukienkę do firanki lub obrusu. Warto jednak zauważyć, że Szroeder zachowała umiar w pozostałych elementach looku. Włosy upięte w gładki kok oraz makijaż utrzymany w odcieniach nude skutecznie stonowały całość. Podoba wam się w takim wydaniu?

Zobacz też: Ale Miszczak przejechał się po Zapendowskiej! Poszło o jeden program

Zobacz naszą galerię: Co ona ma na sobie?! Szroeder wyglądała jak w firance z PRL-u

Co ona ma na sobie?! Szroeder wyglądała jak w firance z PRL-u
35 zdjęć
Sonda
Oglądasz nowy sezon "Must be the Music. Tylko muzyka"?
MBTM - Natalia Szroeder
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Dawid Kwiatkowski
SEBASTIAN KARPIEL-BUŁECKA
Natalia Szroeder
MUST BE THE MUSIC
ZAKOPOWER