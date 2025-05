Wielki powrót „Must Be the Music” na antenę Polsatu wywołał niemałe poruszenie wśród fanów i w show-biznesie. W nowej edycji muzycznego programu totalnie odmieniony skład jury. Elżbieta Zapendowska, wieloletnia jurorka show ostro oceniła nowych jurorów.

Zapendowska ostro o jury "Must be the music"

Elżbieta Zapendowska, legenda "Must be the music" skrytykowała wybór Natalii Szroeder i Dawida Kwiatkowskiego. Zarzuciła im brak doświadczenia i kompetencji do oceny różnorodnych form muzycznych.

Głupio mi się wypowiadać, bo to będzie porównywanie do nas, starego jury, ale powiem krótko: to słabe jury. Słabiutko to widzę, chyba nie chciało im się szukać.

Zdaniem Zapendowskiej wybór młodych wokalistów na jurorów jest kiepski, bo sami wciąż są na etapie budowania kariery. Jedynym wyjątkiem był dla ekspertki Sebastian Karpiel-Bułecka, którego pochwaliła za wszechstronność. Zobacz też: Eurowizja 2025. Tak Zapendowska oceniła występ Steczkowskiej. Padły niecenzuralne słowa!

Miszczak ostro o Zapendowskiej

Na te słowa w końcu zareagował Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu. W rozmowie z „Faktem” przyznał, że jest mu "smutno" z powodu wypowiedzi Zapendowskiej. Zauważył przy tym, że kryteria oceny w programach muzycznych zmieniają się z czasem. Aż padły słowa o "zawodowej końcówce".

Trochę mi smutno z powodu tej wypowiedzi. Nigdy z panią Zapendowską nie pracowałem, ale myślę, że ta stacja pracowała. Musi zauważyć, że zmieniają się kryteria. Zawsze jak jesteśmy gdzieś na swojej zawodowej końcówce, to mówimy, że kiedyś świat był lepszy. No tak już jest z pokolenia na pokolenie.

"Oskar Cyms śpiewał przy czapce na asfalcie"

Miszczak z rozrzewnieniem wspomniał dawny skład jury "Must be the music" z niezapomnianą Korą.

Jak pracowałem w innej telewizji, to zazdrościłem Polsatowi programu, gdzie była Kora. Kora ze swoją umiejętnością i ze swoją prawdą. Jak czytam teraz jakieś informacje, że nasze jury jest za ostre, że mogłoby być łagodniejsze. Nie mogłoby być. Oskar Cyms śpiewał przy czapce na asfalcie. Jest dzisiaj wschodzącą wielką gwiazdą. Niektóre osoby są z kosmosu, ale trzeba mieć jedno. Trzeba umieć śpiewać. I jak się jest jurorem, trzeba mieć odwagę to powiedzieć.

Sonda Oglądasz nowy sezon "Must be the Music. Tylko muzyka"? Tak Nie Tylko niektóre