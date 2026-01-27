13-letnia Polka porwana przez morze! Dramat na Malcie

Dramat na Malcie! 13-letnia dziewczynka z Polski została porwana przez wzburzone morze. Dziś, we wtorek 27 stycznia rano służby ratunkowe wznowiły akcję po nocnej przerwie spowodowanej trudnymi warunkami pogodowymi. Jak informuje dziennik „Times of Malta”, do zdarzenia doszło w rejonie miejscowości Cirkewwa. Dziecko było na plaży z ojcem i bratem. Gdy dzieci zaczęły tonąć, ojcu udało się wyciągnąć z wody tylko jedno z nich.

Trwają poszukiwania 13-letniej Polki porwanej przez morze na Malcie

Na Malcie trwają intensywne poszukiwania 13-letniej dziewczynki z Polski, która w poniedziałek wieczorem została porwana przez wzburzone morze. We wtorek rano lokalne służby ratunkowe wznowiły akcję po nocnej przerwie spowodowanej trudnymi warunkami pogodowymi. Jak informuje dziennik „Times of Malta”, do zdarzenia doszło w rejonie miejscowości Cirkewwa. Polski turysta przebywający na wyspie wraz z dwojgiem dzieci udał się nad morze. W pewnym momencie zarówno chłopiec, jak i dziewczynka zostali porwani przez silne fale. Ojciec zdołał uratować syna, sam doznając przy tym obrażeń. Dziewczynka niestety zniknęła w wodzie.

Warunki pogodowe wciąż są  bardzo złe, co utrudnia akcję ratowniczą

Natychmiast po zdarzeniu rozpoczęto poszukiwania dziecka. Akcja ratunkowa została jednak przerwana w nocy ze względu na ekstremalne warunki atmosferyczne. Maltańskie służby podkreślają, że wzburzone morze oraz silny wiatr znacząco utrudniają działania. W poszukiwaniach wykorzystywane są śmigłowce, łodzie ratunkowe oraz drony. Ratownicy zaznaczają, że warunki pogodowe wciąż pozostają niebezpieczne, co ogranicza możliwości prowadzenia skutecznej akcji. Na ten moment los 13-letniej Polki pozostaje nieznany.

