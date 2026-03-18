Yeti pojawił się na polu?! Ten film może szokować, wyjaśnienie zaskakuje

Zofia Dąbrowska
2026-03-18 12:18

Czyżby pierwszy raz udało się nakręcić porządny film, na którym widać Wielką Stopę? A może to tylko jeszcze jeden wykwit sztucznej inteligencji lub Yeti z Temu? Nie tym razem! Wbrew pozorom zdjęcia i filmy z pól w Indiach nie przedstawiają tajemniczych małpoludów, choć ewidentnie widać na nich dorodne, pokryte futrem istoty dwunożne. Co to za zjawisko? Już wszystko jasne! Chyba tego nie wymyśliłaby nawet najbardziej halucynująca sztuczna inteligencja.

A cóż to takiego?! Twór sztucznej inteligencji, a może prawdziwy Yeti, który zdecydował się wygramolić z ostępów i wreszcie ujawnić ludziom swoje istnienie? W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy przedstawiające jakąś tajemniczą, pokrytą futrem istotę dwunożną pośrodku pola. Niektórzy może pomyśleli, że ktoś nakręcił nareszcie porządny film z Wielką Stopą, ale musimy Was rozczarować - to nie to! Stwór co prawda nie został wygenerowany przez sztuczną inteligencję i pojawił się na polu w Indiach naprawdę, ale to tylko przebieraniec. I nie chciał wyglądać jak Yeti, tylko jak niedźwiedź. O co chodzi? Otóż rolnicy w Indiach szukają coraz bardziej nietypowych sposobów, by chronić swoje pola. W jednym z regionów w stanie Uttar Pradesh zaczęli przebierać się za niedźwiedzie i udawać ich odgłosy. Wszystko po to, by... odstraszyć małpy, które regularnie niszczą uprawy.

Gdy na polach pojawiają się podrabiane niedźwiedzie, małpy uciekają i trzymają się z dala od upraw

Małpy od dłuższego czasu wchodzą na pola i zjadają plony, głównie ziemniaki i truskawki. W niektórych przypadkach wchodzą też do domów i wyjadają jedzenie z lodówek! Rolnicy próbowali już wielu metod, ale bez większego efektu. Najpierw próbowali je przeganiać miotłami, robili hałas, uderzali w garnki i bębny. Stawiali też strachy na wróble. Nic to jednak nie dało. Zwierzęta szybko się przyzwyczaiły i przestały reagować. Nawet służby zajmujące się ochroną przyrody nie znalazły skutecznego rozwiązania. Wtedy rolnicy wpadli na pomysł z kostiumami. Wiedzieli, że małpy boją się większych drapieżników, więc zaczęli zakładać stroje niedźwiedzi. Efekty widać na filmach widocznych w sieci. Gdy na polach pojawiają się podrabiane niedźwiedzie, małpy uciekają i trzymają się z dala od upraw. Na razie metoda działa! Tylko ile hinduscy rolnicy wytrzymają w kostiumach niedźwiedzi?

