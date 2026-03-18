Yeti pojawił się na polu?! Ten film może szokować, wyjaśnienie zaskakuje

Yeti w Indiach? Zdumiewające zdjęcia i filmy przedstawiające dwunogie, pokryte futrem istoty

A cóż to takiego?! Twór sztucznej inteligencji, a może prawdziwy Yeti, który zdecydował się wygramolić z ostępów i wreszcie ujawnić ludziom swoje istnienie? W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy przedstawiające jakąś tajemniczą, pokrytą futrem istotę dwunożną pośrodku pola. Niektórzy może pomyśleli, że ktoś nakręcił nareszcie porządny film z Wielką Stopą, ale musimy Was rozczarować - to nie to! Stwór co prawda nie został wygenerowany przez sztuczną inteligencję i pojawił się na polu w Indiach naprawdę, ale to tylko przebieraniec. I nie chciał wyglądać jak Yeti, tylko jak niedźwiedź. O co chodzi? Otóż rolnicy w Indiach szukają coraz bardziej nietypowych sposobów, by chronić swoje pola. W jednym z regionów w stanie Uttar Pradesh zaczęli przebierać się za niedźwiedzie i udawać ich odgłosy. Wszystko po to, by... odstraszyć małpy, które regularnie niszczą uprawy.

Gdy na polach pojawiają się podrabiane niedźwiedzie, małpy uciekają i trzymają się z dala od upraw

Małpy od dłuższego czasu wchodzą na pola i zjadają plony, głównie ziemniaki i truskawki. W niektórych przypadkach wchodzą też do domów i wyjadają jedzenie z lodówek! Rolnicy próbowali już wielu metod, ale bez większego efektu. Najpierw próbowali je przeganiać miotłami, robili hałas, uderzali w garnki i bębny. Stawiali też strachy na wróble. Nic to jednak nie dało. Zwierzęta szybko się przyzwyczaiły i przestały reagować. Nawet służby zajmujące się ochroną przyrody nie znalazły skutecznego rozwiązania. Wtedy rolnicy wpadli na pomysł z kostiumami. Wiedzieli, że małpy boją się większych drapieżników, więc zaczęli zakładać stroje niedźwiedzi. Efekty widać na filmach widocznych w sieci. Gdy na polach pojawiają się podrabiane niedźwiedzie, małpy uciekają i trzymają się z dala od upraw. Na razie metoda działa! Tylko ile hinduscy rolnicy wytrzymają w kostiumach niedźwiedzi?

#WATCH | Uttar Pradesh: Farmers in Firozpur village of Sambhal district dress up to look like a bear, in a bid to scare away monkeys and save their crops. pic.twitter.com/zn6Zlyj9bq— ANI (@ANI) March 16, 2026

