Polska ma nowego milionera! Ogromna wygrana w Eurojackpot. Wiemy, gdzie wypełniono szczęśliwy kupon

Szczęśliwy traf w europejskiej loterii
W losowaniu Eurojackpot z 17 marca padły aż cztery wygrane II stopnia (5+1), każda warta ponad 350 tysięcy euro. Szczęście uśmiechnęło się do graczy z Niemiec, Hiszpanii, Finlandii oraz – co najważniejsze dla nas – z Polski.
Wylosowane liczby to: 2, 13, 16, 17, 37 oraz 4 i 11.
To właśnie te cyfry odmieniły życie pewnej osoby, która postanowiła spróbować szczęścia w Eurojackpot.
Kożuchów ma nowego milionera
Okazało się, że zwycięski kupon został wysłany w Kożuchowie (woj. lubuskie), w punkcie Lotto przy jednym z dyskontów przy ul. 22 Lipca 1807. Szczęśliwy gracz zgarnął dokładnie 2 144 311,30 zł – już po odliczeniu podatku od wysokich wygranych.
To kwota, która potrafi wywrócić życie do góry nogami. I to w najlepszym możliwym sensie.
Co można zrobić z ponad 2 milionami złotych?
Taka suma otwiera drzwi do świata, który wcześniej mógł wydawać się nieosiągalny. Za ponad dwa miliony złotych można:
- kupić nowe mieszkanie w dużym mieście,
- spełnić marzenie o luksusowym samochodzie,
- wybrać się w podróż dookoła świata,
- zainwestować i zapewnić sobie spokojną przyszłość,
- po prostu żyć wygodniej, bez codziennego stresu o finanse.
To nie tylko pieniądze – to przepustka do życia, o jakim wielu marzy.
Kumulacja rośnie! W piątek do wygrania 170 milionów
Choć tym razem główna wygrana nie padła, emocje wcale nie opadają. W najbliższym losowaniu, w piątek 20 marca, kumulacja wzrośnie aż do 170 milionów złotych.
To kwota, która może zmienić nie tylko jedno życie, ale i całą rodzinę na pokolenia.
Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce
Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:
- 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
- 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
- 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
- 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
- 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
- 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
- 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
- 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)
Jak grać w Eurojackpot?
Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.
Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.