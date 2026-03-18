Polska ma nowego milionera! Ogromna wygrana w Eurojackpot. Wiemy, gdzie wypełniono szczęśliwy kupon

Grzegorz Kluczyński
2026-03-18 13:21

Wtorkowe losowanie Eurojackpot przyniosło w naszym kraju kolejną spektakularną wygraną. Choć główna pula nie została rozbita, jeden z graczy może już planować życie w zupełnie nowym stylu. A wszystko zaczęło się od wizyty w dyskoncie znanej sieci.

Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce

Szczęśliwy traf w europejskiej loterii

W losowaniu Eurojackpot z 17 marca padły aż cztery wygrane II stopnia (5+1), każda warta ponad 350 tysięcy euro. Szczęście uśmiechnęło się do graczy z Niemiec, Hiszpanii, Finlandii oraz – co najważniejsze dla nas – z Polski.

Wylosowane liczby to: 2, 13, 16, 17, 37 oraz 4 i 11.

To właśnie te cyfry odmieniły życie pewnej osoby, która postanowiła spróbować szczęścia w Eurojackpot.

Kożuchów ma nowego milionera

Okazało się, że zwycięski kupon został wysłany w Kożuchowie (woj. lubuskie), w punkcie Lotto przy jednym z dyskontów przy ul. 22 Lipca 1807. Szczęśliwy gracz zgarnął dokładnie 2 144 311,30 zł – już po odliczeniu podatku od wysokich wygranych.

To kwota, która potrafi wywrócić życie do góry nogami. I to w najlepszym możliwym sensie.

Co można zrobić z ponad 2 milionami złotych?

Taka suma otwiera drzwi do świata, który wcześniej mógł wydawać się nieosiągalny. Za ponad dwa miliony złotych można:

  • kupić nowe mieszkanie w dużym mieście,
  • spełnić marzenie o luksusowym samochodzie,
  • wybrać się w podróż dookoła świata,
  • zainwestować i zapewnić sobie spokojną przyszłość,
  • po prostu żyć wygodniej, bez codziennego stresu o finanse.

To nie tylko pieniądze – to przepustka do życia, o jakim wielu marzy.

Kumulacja rośnie! W piątek do wygrania 170 milionów

Choć tym razem główna wygrana nie padła, emocje wcale nie opadają. W najbliższym losowaniu, w piątek 20 marca, kumulacja wzrośnie aż do 170 milionów złotych.

To kwota, która może zmienić nie tylko jedno życie, ale i całą rodzinę na pokolenia.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

  • 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
  • 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
  • 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
  • 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
  • 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
  • 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
  • 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
  • 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

