Polska ma nowego milionera! Ogromna wygrana w Eurojackpot. Wiemy, gdzie wypełniono szczęśliwy kupon

Szczęśliwy traf w europejskiej loterii

W losowaniu Eurojackpot z 17 marca padły aż cztery wygrane II stopnia (5+1), każda warta ponad 350 tysięcy euro. Szczęście uśmiechnęło się do graczy z Niemiec, Hiszpanii, Finlandii oraz – co najważniejsze dla nas – z Polski.

Wylosowane liczby to: 2, 13, 16, 17, 37 oraz 4 i 11.

To właśnie te cyfry odmieniły życie pewnej osoby, która postanowiła spróbować szczęścia w Eurojackpot.

Kożuchów ma nowego milionera

Okazało się, że zwycięski kupon został wysłany w Kożuchowie (woj. lubuskie), w punkcie Lotto przy jednym z dyskontów przy ul. 22 Lipca 1807. Szczęśliwy gracz zgarnął dokładnie 2 144 311,30 zł – już po odliczeniu podatku od wysokich wygranych.

To kwota, która potrafi wywrócić życie do góry nogami. I to w najlepszym możliwym sensie.

Co można zrobić z ponad 2 milionami złotych?

Taka suma otwiera drzwi do świata, który wcześniej mógł wydawać się nieosiągalny. Za ponad dwa miliony złotych można:

kupić nowe mieszkanie w dużym mieście,

spełnić marzenie o luksusowym samochodzie,

wybrać się w podróż dookoła świata,

zainwestować i zapewnić sobie spokojną przyszłość,

po prostu żyć wygodniej, bez codziennego stresu o finanse.

To nie tylko pieniądze – to przepustka do życia, o jakim wielu marzy.

Kumulacja rośnie! W piątek do wygrania 170 milionów

Choć tym razem główna wygrana nie padła, emocje wcale nie opadają. W najbliższym losowaniu, w piątek 20 marca, kumulacja wzrośnie aż do 170 milionów złotych.

To kwota, która może zmienić nie tylko jedno życie, ale i całą rodzinę na pokolenia.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

11

