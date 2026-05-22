Płonąca ciężarówka i zmiażdżona osobówka. Straszny wypadek koło Świebodzina

Dramatyczny wypadek pod Świebodzinem

Do bardzo groźnego zdarzenia doszło w piątek, 22 maja, na drodze nr 277 w rejonie miejscowości Skąpe-Pałck w powiecie świebodzińskim. W wypadku uczestniczyły samochód osobowy oraz pojazd ciężarowy. Po zderzeniu ciężarówka stanęła w płomieniach.

Jak przekazała Ochotnicza Straż Pożarna w Skąpem, zgłoszenie wpłynęło około godziny 18:40. Na miejsce skierowano liczne siły ratownicze, w tym jednostki OSP z Rokitnicy, Podłej Góry, Ołoboku, Niekarzyna i Skąpego, a także strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świebodzinie.

Na miejsce przyleciał śmigłowiec LPR

W akcji uczestniczyli również policjanci, zespoły ratownictwa medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Według informacji przekazanych przez służby, dwie osoby odniosły obrażenia.

- Kierowca ciężarówki został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Zielonej Górze, a druga osoba z pojazdu osobowego trafiła do szpitala w Świebodzinie

- poinformował „Gazetę Lubuską” aspirant sztabowy Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Po uderzeniu zestaw ciężarowy zapalił się i został doszczętnie zniszczony przez ogień. Wrak pojazdu zablokował przejazd, a kierowcy musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami.

Funkcjonariusze pracujący na miejscu wyjaśniają dokładny przebieg zdarzenia.