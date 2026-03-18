Uczestnik "The Floor" wytatuował sobie znaną polską piosenkarkę! Opowiedział o swojej motywacji

Telewizja TVN ponownie emituje popularny program "The Floor", w którym nowi zawodnicy rywalizują o wygraną. Wśród nich znalazł się Kuba Nogala, który zyskał rozgłos w mediach dzięki swojemu wyjątkowemu tatuażowi. W trakcie jednego z wydań show wyznał, że na jego ramieniu widnieje postać Justyny Steczkowskiej. Uczestnik zdecydował się uwiecznić scenę podwieszenia z jej występu na Eurowizji 2025. W rozmowie z portalem ESKA.pl mężczyzna opowiedział o genezie tego pomysłu. Jak się okazuje, jest zapalonym fanem konkursu Eurowizji, a ponadto sam tworzy i wykonuje własne utwory. Justyna Steczkowska stanowi dla niego niedościgniony wzór.

Justyna Steczkowska przywitana przez fanów

Kuba Nogala tłumaczy, dlaczego wytatuował Justynę Steczkowską

Młody artysta aktywnie rozwija swoją pasję muzyczną i marzy o wielkiej karierze, mając już na koncie występ w "Szansie na sukces". W swoim dorobku posiada takie single jak "Absurd", "Po prostu blisko", "Mijamy się" czy "Waniliowe Latte". Dla Kuby to właśnie Justyna Steczkowska jest głównym źródłem artystycznej weny.

Moim marzeniem, jako fana Eurowizji był jej powrót na eurowizyjną scenę, bo wiedziałem, że ona naprawdę będzie miała coś dobrego do zaprezentowania. Mój tatuaż, który przedstawia Panią Justynę lewitującą nad eurowizyjną sceną, zrobiłem około tydzień po finale Eurowizji 2025 i dla mnie jest symbolem walki o marzenia, determinacji i przypomnieniem tego, jakim artystą sam chciałbym być - mówił Kuba Nogala w rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKA.pl.

Podziwiam ją też za to, że cały czas, nadal tworzy nowy materiał, a nie odcina kupony od swoich starych hitów, tak jak robią to jej niektóre koleżanki z branży. Ona tworzy, bo jest artystką i ma coś do przekazania - dodaje Nogala.

Reakcja uczestnika na wideo od Justyny Steczkowskiej

Twórcy formatu "The Floor" zwrócili się do Justyny Steczkowskiej z propozycją nagrania specjalnych pozdrowień. Artystka wyraziła wdzięczność za dedykowany jej tatuaż i przekazała życzenia udanego udziału w teleturnieju. Kuba nie krył ogromnej radości z tej nieoczekiwanej niespodzianki.

Było dla mnie mega zaskoczeniem, ale cieszyłem się z tego bardzo, bo w końcu moja to moja idolka - mówi.

Udział w "The Floor" był niesamowitym doświadczeniem

W rozmowie z nami Kuba Nogala podzielił się również swoimi wrażeniami z planu zdjęciowego "The Floor":

Sam udział w "The Floor" był motywowany głównie chęcią nowej przygody, zaprezentowania się, pokazania mojej twórczości, poznania nowym ciekawych ludzi, co uwielbiam i co ten program oczywiście mi dał. [...] "The Floor" to jedna z fajniejszych przygód w moim życiu i cieszę się, że zdecydowałem się na udział w programie, w końcu jak mówi dość banalne powiedzenie: do odważnych świat należy, a za marzenia nie karają.