Eurowizja dla Młodych Muzyków 2026 w Armenii. Polska pozna reprezentanta w kwietniu

Zbliża się kolejna odsłona Konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków. Wydarzenie to, organizowane od 1982 roku, wielokrotnie stanowiło początek wielkiej kariery dla młodych wirtuozów. Oficjalnie potwierdzono już, kiedy dowiemy się, jaki uzdolniony muzyk będzie reprezentował nasz kraj w Erywaniu.

Eurowizja dla Młodych Muzyków 2026 - gdzie i kiedy? Kto wystąpi? Jakie zasady?

Najbliższa, 22. już edycja konkursu, który tradycyjnie odbywa się co dwa lata, zaplanowana jest na 6 czerwca w Erywaniu. Koncert finałowy najpewniej zostanie zorganizowany w budynku narodowej opery, w samym sercu ormiańskiej stolicy. Pozostałe informacje wciąż trzymane są w tajemnicy, ale wiadomo już, że w rywalizacji weźmie udział 11 młodych artystów. Trzyosobowe jury, składające się z ekspertów, wybierze zwycięzcę spośród adeptów muzyki klasycznej, których wiek mieści się w przedziale od 12 do 21 lat.

Po kilku latach nieobecności do konkursu powracają reprezentanci Cypru, Łotwy i Portugalii. Z uczestnictwa wycofały się natomiast Francja oraz kraje gospodarzy i zwycięzców poprzedniej edycji – Norwegia i Austria. Polska po raz kolejny znajdzie się wśród startujących państw.

Polskie sukcesy w konkursie. Kto wygrywał w przeszłości?

Polscy reprezentanci odnieśli w tym konkursie trzy spektakularne zwycięstwa. W 1992 roku triumfował utalentowany skrzypek Bartłomiej Nizioł. Następnie, w 2000 roku, bezkonkurencyjny okazał się pianista Stanisław Drzewiecki. Z kolei w 2016 roku, 16 lat po ostatnim sukcesie, zaszczytny tytuł najlepszego młodego muzyka Europy oraz główna nagroda powędrowały w ręce saksofonisty Łukasza Dyczki.

Telewizja Polska oficjalnie potwierdziła, że w tym roku również wyśle swojego reprezentanta. Zgodnie z wieloletnią tradycją, do Erywania uda się laureat konkursu Młody Muzyk Roku, który zostanie wyłoniony na antenie stacji TVP Kultura.

Młody Muzyk Roku 2026 - to oni walczą o sukces. Kiedy poznamy zwycięzcę?

W wielkim finale krajowych eliminacji zobaczymy siódemkę wyjątkowo utalentowanych muzyków z całej Polski. Program Młody Muzyk Roku 2026 to wspólne przedsięwzięcie Telewizji Polskiej, Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Koncert finałowy zaplanowano na 14 kwietnia o godzinie 20:00. Będzie miał on miejsce w studiu koncertowym Polskiego Radia, a transmisję na żywo będzie można śledzić zarówno w telewizji, na kanale TVP Kultura, jak i w internecie.

Osoba, która wygra głosowanie jury, zyska prawo do reprezentowania kraju podczas Konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków 2026. Wśród finalistów znaleźli się:

Jakub Derej, grający na fortepianie, z Bielska-Białej,

Paulina Długosz, wiolonczelistka z Bytomia,

Lena Maruchacz, saksofonistka z Warszawy,

Antoni Serwa, grający na puzonie, z Katowic,

Michał Stochel, akordeonista z Przemyśla,

Natan Supeł, specjalizujący się w grze na marimbie, z Warszawy,

Zoja Syguda, skrzypaczka reprezentująca Gdynię.

Sam finał międzynarodowego konkursu w Armenii również będzie transmitowany przez stację TVP Kultura.

