Popularny influencer ubiera gwiazdy. To jego strój założy Alicja Szemplińska na Eurowizji 2026. Kim jest Dominik Więcek?

Trudno jednoznacznie określić, w czym Dominik Więcek czuje się najlepiej, bo z powodzeniem łączy pracę fotografa, choreografa, tancerza i stylisty. Jego niesamowita charyzma przyciągnęła do niego rzesze fanów w Internecie. Szerokim echem odbiły się echa zeszłorocznego wydarzenia z jego życia, kiedy to samodzielnie stworzył przepiękny strój na swój ślub. Teraz czeka go zupełnie nowe wyzwanie – udział w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji, gdzie będzie dbał o wygląd Alicji Szemplińskiej.

Dominik Więcek - internetowy człowiek renesansu? Znacie go z filmików o języku polskim

Urodzony w 1992 roku za Odrą, ten charyzmatyczny artysta podbił serca wielu internautów. Widzowie uwielbiają materiały wideo, na których pojawia się w duecie z Pauliną Mikułą z kanału "Mówiąc inaczej". Wspólnie z nią w humorystyczny sposób analizują zawiłości języka polskiego, biorąc pod lupę na przykład potoczne zwroty czy wielofunkcyjność przekleństw. Warto jednak wiedzieć, że Dominik Więcek ukończył studia aktorskie i to z tą dziedziną związał swoje życie zawodowe. Oprócz tego z wielkim powodzeniem rozwija karierę stylisty, zdobywając zaufanie w świecie show-biznesu.

"W kolejności alfabetycznej, bo wybrać mi trudno: Choreograf, Fotograf, Kostiumograf, Reżyser Ruchu, Stylista, Tancerz" - określa samego siebie w opisie profilu na Instagramie.

Jann, Tribbs i inni w strojach od influencera

Projekty modowe stworzone przez Dominika mieliśmy okazję podziwiać już na wielu młodych i zdolnych artystach polskiej sceny. To on odpowiadał za pamiętny wizerunek Janna w trakcie polskich preselekcji do Eurowizji w 2023 roku, a także za jego stylizację ze wspólnej sesji okładkowej z Sarą James dla magazynu "Glamour". Regularnie ubiera również Tribbsa – to właśnie dziełem Więcka był głośno komentowany, różany garnitur muzyka z wiosennej ramówki Telewizji Polskiej. Pozostając w klimacie eurowizyjnym, wspierał wizerunkowo zespół Chrust w trakcie eliminacji do konkursu w 2025 roku. Te przykłady stanowią jedynie fragment jego bogatego portfolio kreatywnych stylizacji.

Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska reprezentuje Polskę. Więcek odpowiada za stylizację

Tym razem internetowy twórca idzie na całość – nie poprzestał na stylizowaniu uczestniczki eliminacji, ale wspiera ją także po wyborze na polską reprezentantkę. Głosami publiczności i fanów, to Alicja Szemplińska z utworem "Pray" poleci na Eurowizję 2026. Dominik Więcek, który przygotował jej strój na finał krajowych eliminacji, oficjalnie dołączył do ekipy odpowiadającej za wizerunek wokalistki podczas wiedeńskiego koncertu. Artysta wyruszy do Austrii z całą polską delegacją.

"Mam to wielkie szczęście, że jadę z Alicją do Wiednia, będę częścią teamu beauty. Jestem z tego bardzo dumny i sam jeszcze trochę w to nie dowierzam. Bardzo zależy mi, żeby Alicja wypadła świetnie. Dam z siebie 200%" - powiedział w jednym z radiowych wywiadów.

Na chwilę obecną wszystkie szczegóły widowiska polskiej reprezentantki w Wiedniu pozostają tajemnicą. Alicja Szemplińska w wywiadzie dla Eska.pl uchyliła jednak rąbka tajemnicy, zapowiadając drastyczne różnice w stosunku do tego, co zaprezentowała w preselekcjach. Modernizacji ulegnie też jej sceniczny wizerunek.

"Zbroja nie jest bardzo ciężka, ale też do najwygodniejszych nie należy. Wiadomo, na pewno w luźniejszych ciuchach łatwiej jest się w pełni poruszać niż w zbroi. Myślę, że będzie inny outfit" - ujawniła.

