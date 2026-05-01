Byczkowska zdradza kulisy pracy nad teledyskiem Szemplińskiej na Eurowizję

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-05-01 5:34

Konkurs Eurowizji 2026 w Wiedniu zbliża się wielkimi krokami. Polskę w tym roku reprezentuje utalentowana Alicja Szemplińska, która zaśpiewa eurowizyjnej publiczności "Pray". Teledysk do piosenki wyreżyserowała inna gwiazda, znana z roli Anieli w "1670" Martyna Byczkowska. Czemu się na to zdecydowała? Zapytaliśmy!

Martyna Byczkowska o kulisach pracy nad teledyskiem Alicji Szemplińskiej

Martyna Byczkowska i Alicja Szemplińska stworzyły razem teledysk, który dziś ogląda cały świat. Klip do utworu "Pray", jak zdradziła nam Byczkowska, nie powstawał specjalnie z myślą o konkursie. Aktorka, która wyreżyserowała teledysk utworu reprezentującego Polskę na Eurowizji 2026, komentuje jego powstanie skromnie: "spontanicznie"! Co jeszcze powiedziała w rozmowie z Super Expressem Martyna Byczkowska podczas konkursu filmowego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie?

- Nie wiem jak miała Alicja, bo podejrzewam, że miała jakąś nadzieję, że to będzie kandydat na Eurowizję. Już startowała kolejny raz w preselekcjach. Ale ja? Trochę duża była doza spontaniczności w tym tak naprawdę u mnie.

Ja po prostu nie znając Alicji zobaczyłam, poznałam ją i poczułam, że jest wspaniałą osobą, ma ogromny talent i od razu pojawił się jakiś pomysł w związku z tą piosenką, bo jakbym nie miała pomysłu, to bym powiedziała jej, że nie będę na siłę tego robić. Jeżeli nie przyjdzie nic do mojej intuicji. Ale przyszło i ja to zrobiłam, bez większego analizowania, co się może z tym potem wydarzyć, więc to jest teraz też dosyć szokujące, jaki ten projekt ma przebieg.

Martyna Byczkowska o nowym filmie i pasji reżyserskiej

Zapytaliśmy też Martynę Byczkowską, która na co dzień zajmuje się jednak głównie aktorstwem - teatralnym, serialowym i filmowym - czy widzi swoją rolę po drugiej stronie kamery jako pomysł na przyszłość? Gwiazda takich hitów jak "Skazana", "1670", "Chopin Chopin", "LARP. Miłość, trolle i inne questy", odpowiedziała:

- Ja w ogóle odkąd jestem tutaj, bo byłam wcześniej jeszcze na innym wywiadzie, gdzie dostałam wiadomość, że dostaliśmy się z fundacją Impuls, z Anią Pietrzak i z Kają Zelewską do Koszalina na Młodzi Film z naszym filmem "La petite mort". Więc ja nie zdążyłam jeszcze nawet tego przetworzyć. Zadajesz mi to pytanie, a ja czuję jakieś też ogromne emocje, że ten film gdzieś zostanie pokazany i myślę sobie, że to jest na pewno po prostu jakiś rodzaj takiej twórczości, gdzie masz więcej kontroli nad nad tym co chcesz opowiedzieć, bo jako aktorka bardzo lubię i chciałabym robić takie projekty. Zdarzają się takie momenty, kiedy reżyser zapraszając mnie, czy producent zapraszając mnie jako twórczynię, że czuję, że jestem czegoś czegoś częścią, a nie tylko taką odnogą w wielkiej maszynerii i po prostu mam tak podać tekst i do widzenia. Czuję, że pewnie przez to gdzieś pojawiły się te pragnienia, żeby też opowiedzieć jakieś historie, które gdzieś we mnie są i mam jakąś potrzebę ich opowiedzenia.

W filmie "La petite mort" Martyna Byczkowska jest nie tylko reżyserką, ale też scenarzystką, współodpowiada też za montaż i wciela się w główną rolę. Prawdziwy człowiek-orkiestra!

