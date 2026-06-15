Ola Tomala zdradziła imię córeczki. “Spojrzeliśmy na siebie i wiedzieliśmy”

Kim jest Ola Tomala?

Ola Tomala, była tancerka i gwiazda takich formatów jak „Love Island” (edycje 4 i 7) czy „Królowa przetrwania” (początek 2025), z powodzeniem działa jako influencerka, łącząc to z pracą trenerki mentalnej i instruktorki jeździectwa. W sieci pokazuje sporo, ale stawia wyraźną granicę – nie zobaczycie tam jej partnera. W mediach głośno było też o jej relacji z Marianną Schreiber. Choć plotkowano o kryzysie, a obie panie różnią się światopoglądowo, ich przyjaźń ma się świetnie. Dowód? To właśnie Marianna była w gronie pierwszych osób, którym Ola zdradziła, że spodziewa się dziecka.

Ola Tomala i reakcja na baby shower

Ola Tomala na początku czerwca 2026 roku urządziła huczne baby shower. Influencerka czeka na narodziny swojej wymarzonej i upragnionej córeczki. Ola od dawna mówiła o tym, że zmaga się z PCOS, przez co jej droga do dziecka była o wiele trudniejsza. Za nią nieudane procedury in vitro i poronienia.

Swoim fanom obiecała, że podczas baby shower ujawni imię córeczki. Okazało się, że postanowiła stopnionować wiedzę, co nie spodobało się jej fanom. Pisali oni dosyć niewybredne komentarze do Tomali, aż zareagowała sama Marianna Schreiber. Nie rozumiała ona podejścia ludzi i oczekiwała szacunku do przyjaciółki.

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Ola Tomala zdradza imię córeczki. Skąd taki pomysł?

Okazało się, że Ola Tomala postanowiła trzymać internautów w napięciu. Ogłosiła w swoich social mediach, jak nazwie dziecko. W ten sposób dowiedzieliśmy się, że córka Oli Tomali będzie mieć na imię Sofia. Skąd pomysł na takie imię?

- Kiedy byłam w drugiej ciąży, jechaliśmy nad morze. Droga nam się dłużyła i w aplikacji, zaczęliśmy przeglądać imiona. Co nam się podoba a co nie. I w zasadzie jak przeczytałam Sofia spojrzeliśmy na siebie i już wiedzieliśmy, że to będzie to imię - powiedziała Tomala.

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