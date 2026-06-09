Kim jest Ola Tomala?

Ola Tomala to polska influencerka, celebrytka i była tancerka towarzyska, która popularność zdobyła dzięki udziałowi w programach reality show. Widzowie poznali ją w 4. oraz 7. edycji randkowego hitu "Love Island. Wyspa miłości". Na początku 2025 roku wzięła udział w drugim sezonie programu survivalowego "Królowa przetrwania" na antenie TVN7. Prywatnie jest instruktorką jazdy konnej oraz absolwentką Akademii Trenerów Mentalnych. Aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoim życiem.

Jest od dłuższego czasu w szczęśliwym związku, ale jak zaznacza - nie ma zamiaru pokazywać partnera, ponieważ nie jest on osobą publiczną. Mimo licznych plotek Ola przyjaźni się dalej z Marianną Schreiber, którą poznała w "Królowej Przetrwania". Chociaż kobiety mają odmienne poglądy, regularnie ze sobą rozmawiają. Marianna nawet jako jedna z pierwszych miała wiedzieć o ciąży koleżanki.

Ola Tomala i jej droga do ciąży

Droga Oli do macierzyństwa była wyjątkowo bolesna i trudna. Tomala od lat otwarcie mówi o swoich zmaganiach z zespołem policystycznych jajników (PCOS), przez który naturalne poczęcie było niemal niemożliwe. Celebrytka wraz z partnerem zdecydowała się na procedurę in vitro. Cały proces wiązał się z wycieńczającym leczeniem hormonalnym oraz ogromnym obciążeniem psychicznym. Zanim na początku 2026 roku ogłosiła radosną nowinę o wyczekiwanej ciąży, w ubiegłym roku przeżyła ogromną tragedię - dwukrotnie poroniła, tracąc pierwsze transfery zarodków. Dopiero trzecia, trzymająca w ogromnym napięciu próba zakończyła się pełnym sukcesem i pozwoliła parze spełnić ich największe marzenie.

Królowe Matki, odc. 7 - Marianna Schreiber o nowej rodzinie

Baby shower Oli Tomali. Miało być imię i płeć, a jest afera

Ola Tomala wielokrotnie powtarzała, że powiem swoim fanom imię po baby shower. Oczywiście regularnie chwaliła się fotkami z imprezy oraz zapozowała z Marianną Schreiber. Kilka dni po opublikowała filmik - czarno-biały ze wskazaniem tylko płci malucha. Już wcześniej Ola pisała, że spodziewa się córeczki. Mimo to fani byli wściekli. Nie tylko za wygląd nagrania, ale również brak informacji na temat imienia. Oto wybrane komentarze:

"Co to za tajemnica wagi państwowej z tym imieniem😂"

"Dlaczego bez koloru🙈🙈🙈 Mam wrażenie, że próbujesz budować jakieś napięcie, ale Ci nie wychodzi"

Ola odniosła się do wybranych komentarzy. Jej biel nie kojarzy się ze śmiercią. Jak zaznacza - całe nagranie bardzo jej podeszło do gustu. A co do imienia...

- Każdy ma swoją drogę do przekazania informacji o imieniu, płci czy w ogóle ciąży. Dziwne jest to, że nie potrafisz tego uszanować. Imię w tej całej imprezie naprawdę nie było najważniejsze - skomentowała Ola.

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