Ola Tomala ogłasza ciążę. "Miłość przybrała nową formę"

Ola Tomala podzieliła się z fanami wyjątkowym momentem. Na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie, które nie pozostawia wątpliwości - gwiazda reality show jest w ciąży. Do fotografii dołączyła krótki, ale wymowny opis, sugerujący, że w jej życiu zaczyna się zupełnie nowy rozdział.

Miłość przybrała nową formę ❤️

- napisała na Instagramie Tomala.

Hashtagi nie pozostawiły miejsca na domysły. "#babyiscoming" i "#jestemwciazy" błyskawicznie obiegły sieć, a obserwatorzy ruszyli z gratulacjami.

Będziesz amazing mamusia Boże mysza jak się cieszę że się udało!! 😭 Gratuluję ! ❤️ Będziesz cudowną mamą 🥹 Gratulacje!🥹 czekamy na bąbelka

Na wiele gratulacji odpowiedziała także sama Ola Tomala. Przyznała, że marzyła o posiadaniu potomstwa.

Dziękuję !!!! 🙏 to było moje marzenie.

Ola Tomala opublikowała ciążowe zdjęcie na Instagramie

Na opublikowanej fotografii Ola Tomala zapozowała w jasnym komplecie bielizny, narzuconym futrze i z dłońmi ułożonymi w kształt serca na wyraźnie zaokrąglonym brzuchu. Całość dopełniał spokojny, ciepły uśmiech, który zdradzał ogromną radość z nadchodzących zmian.

Od "Love Island" do bycia mamą

Ola Tomala dała się poznać szerokiej publiczności dzięki udziałowi w "Love Island. Wyspa Miłości", gdzie dwukrotnie próbowała znaleźć miłość przed kamerami. Choć program nie przyniósł jej wymarzonego zakończenia, dziś jej życie uczuciowe układa się zupełnie inaczej.

Obecnego partnera konsekwentnie trzyma z dala od mediów społecznościowych, skupiając się na sobie, pracy i codzienności, którą od czasu do czasu pokazuje fanom.

Ola Tomala powita na świecie swoje pierwsze dziecko w 2026 roku. To bez wątpienia jeden z najważniejszych momentów w jej życiu, który - sądząc po reakcji internautów - spotkał się z ogromnym wsparciem i sympatią.

Serdecznie gratulujemy!