Ola Tomala wściekła na internautów po swoim baby shower. Broni ją jeszcze... Marianna Schreiber

Królowe Matki, odc. 7 - Marianna Schreiber o nowej rodzinie

Ola Tomala - kim jest?

Ola Tomala to celebrytka i była tancerka, znana z 4. i 7. edycji „Love Island” oraz 2. sezonu „Królowej przetrwania” (początek 2025 roku). Zawodowo pracuje jako instruktorka jazdy konnej i trenerka mentalna, a w sieci prężnie działa jako influencerka. Chroni prywatność swojego partnera i nie pokazuje go w mediach społecznościowych. Mimo plotek o kryzysie, stale przyjaźni się z poznaną w programie Marianną Schreiber - dzieli je światopogląd, ale łączą bliskie relacje, przez co Marianna jako jedna z pierwszych dowiedziała się o jej ciąży.

Ola Tomala w ciąży. Internauci reagują na baby shower

Droga Oli Tomali do macierzyństwa była pełna bólu i trudności przez zmagania z PCOS, co zmusiło ją i jej partnera do skorzystania z procedury in vitro. Proces ten wiązał się z wycieńczającą terapią hormonalną oraz ogromnym obciążeniem psychicznym. Zanim na początku 2026 roku celebrytka ogłosiła wyczekiwaną ciążę, w ubiegłym roku przeżyła tragedię, dwukrotnie roniąc po pierwszych transferach zarodków. Dopiero trzecia, niezwykle stresująca próba zakończyła się sukcesem, pozwalając Oli spełnić marzenie o dziecku.

Już wcześniej ogłosiła fanom, że spodziewa się córeczki, ale wspominała, iż imię ujawni dopiero podczas baby shower. Te odbyło się na początku czerwca 2026 roku i było pełne różu oraz bliskich Oli. Nie spodziewała się jednak tego, że jej fani zareagują tak brutalnie w sprawie braku informacji na temat imienia córki. Poczuli się oni oszukani przez influencerkę. Ta nie rozumiała ich zdziwienia.

Marianna Schreiber nie wytrzymała. Stanęła w obronie Oli Tomali

Okazało się, że krytycznych komentarzy skierowanych do Oli Tomali było coraz więcej. Pojawiały się one również pod nową rolką, kiedy to internauci wyrażali dosyć mocne niezadowolenie z zachowania influencerki. Jej przyjaciółka Marianna Schreiber nie wytrzymała i postanowiła na to wszystko dobitnie zareagować.

- Jeżeli ktokolwiek dopuszcza się przykrych komentarzy pod adresem kobiety i to jeszcze noszącej pod sercem dziecko, z jakiegokolwiek powodu - to nie wiem jakim musi być podłym człowiekiem. Podała imię, nie podała. Pokazała partnera, nie pokazała. Są kolory na rolce, nie ma kolorów. Nie rozumiem zupełnie i muszę przyznać, że doszliśmy jako społeczeństwo do strasznego miejsca, w którym jest zero empatii, zero zrozumienia, zero współczucia. Ola to tylko od Ciebie zależy co pokazujesz i jak pokazujesz. Nikt za Ciebie życia nie przeżyje - powiedziała Marianna.

Ola nie ukrywała na Instastories swojego poruszenia. Jak zaznaczyła, od Marianny dostaje zawsze wsparcie, którego potrzebuje.