Klejnoty z Luwru znalezione na półnagiej piękności?! Jest jeden problem

Aktorka Teyana Taylor pojawiła się na Paryskim Tygodniu Mody w replikach klejnotów ukradzionych z Luwru

Sensacja na francuskich salonach! Podczas tegorocznego Paryskiego Tygodnia Mody na pokazie Schiaparelli pojawiła się amerykańska aktorka i piosenkarka R&B Teyana Taylor. A wtedy wszystkie spojrzenia spoczęły właśnie na niej. I to nie tylko dlatego, że znana z teledysków czy produkcji Netflixa gwiazda przyszła w prześwitującej, śmiałej kreacji, która odsłaniała sporą część jej wdzięków. Teyana Taylor miała na sobie biżuterię... łudząco podobną do klejnotów skradzionych z Luwru. Tiara i naszyjnik niemal wyglądały identycznie. Proporcje, układ kamieni - wszystko się zgadzało. Czyżby bezcenne klejnoty odnalazły się na półnagiej piękności podczas luksusowego pokazu mody?! Szybko ostudzono emocje. Bo do wykonania doskonałej repliki precjozów z francuskiego muzeum przyznał się Daniel Roseberry, dyrektor kreatywny domu mody Schiaparelli.

W biały dzień ukradli klejnoty wysadzane diamentami i szmaragdami, a potem uciekli na mopedach

Wieści o zuchwałym napadzie na Luwr obiegły świat w niedzielę, 19 października rano, 2025 roku. Sprawcy wykorzystali to, że w muzeum trwały prace budowlane. Autem z podnośnikiem podjechali pod okno. Dwóch złodziei wjechało na górę i wskoczyło do środka. Rabusie nie wzbudzili podejrzeń, bo mieli odblaskowe kamizelki i wyglądali jak część ekipy budowlanej. Porozcinali narzędziami gabloty i ukradli osiem historycznych skarbów, takich jak tiara cesarzowej Eugenii ozdobiona dwoma tysiącami diamentów czy naszyjniki ze szmaragdami. Jeden z klejnotów... został znaleziony blisko muzeum, tak jakby sprawcy wyrzucili go w krzaki lub może po prostu zgubili. To korona cesarzowej Eugenii. Rabusie porzucili potem auto z podnośnikiem i czmychnęli na mopedach, unosząc łupy. Cała operacja trwała zaledwie siedem minut. Eksponatów nadal nie udało się odzyskać, zatrzymano jedynie podejrzanych. W Luwrze w ostatnich tygodniach wielokrotnie miały miejsce strajki pracowników, a jakość zarządzania jednym z najważniejszych muzeów świata stanęła po ogromnym znakiem zapytania.

Teyana Taylor is the queen of Schiaparelli's Spring 2026 Haute Couture Show 👑 pic.twitter.com/pGIOTZoI1J— Marie Claire (@marieclaire) January 26, 2026

Sonda Byłeś/-aś kiedyś we Francji? Tak Nie

Czwartkowy test z geografii o kraju, który podbija serca turystów. Ile wiesz o Francji? Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Co jest stolicą Francji? Paryż Saint-Tropez Cannes Następne pytanie