Natalia Szroeder mogła darować sobie koronki i przyjść w samej bieliźnie? I tak wszystko było widać

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-11-25 17:24

Natalia Szroeder ma doskonałą figurę i nie waha się jej pokazywać! Gdy piosenkarka stawiła się na czerwonym dywanie podczas promowania show "Must Be The Music", to właśnie od niej nie dało się oderwać oczu. Gwiazda nie miała konkurencji, bo jej strój był naprawdę nietypowy. Nie dość, że wystąpiła od stóp do głów w czerwieni, to jeszcze w tak prześwitujących koronkach, że mogła całkiem je pominąć! Zobaczcie sami.

Natalia Szroeder słynie ze wspaniałego głosu, ale i pięknej sylwetki. Jest smukła i lekko umięśniona, nic więc dziwnego, że kiedy może, pokazuje zgrabną, wytrenowaną figurę. 25 listopada podczas promowania programu "Must be the Music", w którym sprawdza się jako jurorka, 30-letnia gwiazda przeszła samą siebie. Pokazała się w bardzo odważnej stylizacji.

Mało kto prezentowałby się w niej tak dobrze jak ona!

Natalia Szroeder w koronkach tak prześwitujących, że odsłoniły WSZYSTKO

Wokalistka skradła show! Kiedy weszła na czerwony dywan, wszystko oczy patrzyły tylko na nią i jej skąpe wdzianko. 30-letnia gwiazda postawiła na czerwony total look. Miała czerwony strój, czerwoną bieliznę i buty w tym samym odcieniu. Ponieważ zestaw był bardzo wyrazisty, nie potrzebowała żadnych dodatków.

Wystarczył makijaż mocno zaznaczający kości policzkowe i uśmiech na twarzy.

Strój Szroeder wpisywał się w trendy. Gwiazdy chętnie łączą np. body i prześwitujące spódnice, noszą koronkowe spodnie, które więcej odsłaniają, niż zasłaniają, ale takie zestawy zazwyczaj równoważą marynarką czy długim rękawem. W stylizacji zaprezentowanej przez Natalię długi rękaw tez się pojawił, był nawet golf, ale wszystko uszyto z tej samej prześwitującej tkaniny.

Wokalistka miała nagi brzuch, kusy top i długą, marszczoną spódnicę. Kropką nad i były szpilki z wiązaniami wokół kostki. Strój był odważny i wymagał perfekcyjnej figury, ale Szroeder wyglądała w nim jak marzenie.

A inne gwiazdy?

Na imprezie nie zabrakło innych gwiazd związanych z programem "Must be the Music". Patricia Kazadi tez postawiła na długą spódnicę, ale dużo skromniejszą. Dodała do niej nieco sportowe okrycie, a w pasie przewiązała się chustą. Miuosh wybrał szarości i czerń z marynarką w roli głównej.

Dawid Kwiatkowski połączył stalowe spodnie z koszulą i krawatem, natomiast Sebastian Karpiel-Bułecka kurtkę w zebrę zmiksował ze spokojniejszym, czarnym dołem. Maciej Rock wybrał beżowe spodnie i sweter w klimacie retro, a Adam Zdrójkowski do wzorzystych spodni dobrał jasną, szarą skórę. Z Kolei Ilona i Milena Krawczyńskie wystąpiły w zimowych wdziankach.

