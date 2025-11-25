Natalia Szroeder słynie ze wspaniałego głosu, ale i pięknej sylwetki. Jest smukła i lekko umięśniona, nic więc dziwnego, że kiedy może, pokazuje zgrabną, wytrenowaną figurę. 25 listopada podczas promowania programu "Must be the Music", w którym sprawdza się jako jurorka, 30-letnia gwiazda przeszła samą siebie. Pokazała się w bardzo odważnej stylizacji.

Mało kto prezentowałby się w niej tak dobrze jak ona!

Natalia Szroeder w koronkach tak prześwitujących, że odsłoniły WSZYSTKO

Wokalistka skradła show! Kiedy weszła na czerwony dywan, wszystko oczy patrzyły tylko na nią i jej skąpe wdzianko. 30-letnia gwiazda postawiła na czerwony total look. Miała czerwony strój, czerwoną bieliznę i buty w tym samym odcieniu. Ponieważ zestaw był bardzo wyrazisty, nie potrzebowała żadnych dodatków.

Wystarczył makijaż mocno zaznaczający kości policzkowe i uśmiech na twarzy.

Strój Szroeder wpisywał się w trendy. Gwiazdy chętnie łączą np. body i prześwitujące spódnice, noszą koronkowe spodnie, które więcej odsłaniają, niż zasłaniają, ale takie zestawy zazwyczaj równoważą marynarką czy długim rękawem. W stylizacji zaprezentowanej przez Natalię długi rękaw tez się pojawił, był nawet golf, ale wszystko uszyto z tej samej prześwitującej tkaniny.

Wokalistka miała nagi brzuch, kusy top i długą, marszczoną spódnicę. Kropką nad i były szpilki z wiązaniami wokół kostki. Strój był odważny i wymagał perfekcyjnej figury, ale Szroeder wyglądała w nim jak marzenie.

A inne gwiazdy?

Na imprezie nie zabrakło innych gwiazd związanych z programem "Must be the Music". Patricia Kazadi tez postawiła na długą spódnicę, ale dużo skromniejszą. Dodała do niej nieco sportowe okrycie, a w pasie przewiązała się chustą. Miuosh wybrał szarości i czerń z marynarką w roli głównej.

Dawid Kwiatkowski połączył stalowe spodnie z koszulą i krawatem, natomiast Sebastian Karpiel-Bułecka kurtkę w zebrę zmiksował ze spokojniejszym, czarnym dołem. Maciej Rock wybrał beżowe spodnie i sweter w klimacie retro, a Adam Zdrójkowski do wzorzystych spodni dobrał jasną, szarą skórę. Z Kolei Ilona i Milena Krawczyńskie wystąpiły w zimowych wdziankach.

Szroeder odpiera zarzuty, że jest surową jurorką. Ma faworytów w "Must Be The Music"!