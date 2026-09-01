Katarzyna Skrzynecka żegna wakacje fotkami w bikini i rodzinnymi kadrami. Fani zachwycają się jej córką!

Katarzyna Skrzynecka aktywnie działa w mediach społecznościowych

Katarzyna Skrzynecka (55 l.) rozpoczęła swoją drogę na szczyt jako aktorka teatralna i piosenkarka. Szybko upomniała się o nią telewizja oraz kino. W ostatnich latach regularnie występuje w teatrze, kinie i telewizji. Chociaż w polskim show-biznesie obecna jest od wielu lat, to cieszy się niesłabnącą sympatią widzów oraz dużym szacunkiem znajomych z branży.

Była jurorka programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" utrzymuje kontakt z fanami m.in. przy pomocy mediów społecznościowych. Katarzyna Skrzynecka jest niezwykle aktyna w sieci. Na jej profilu pojawiają się relacje z pracy, prywatnych chwil oraz podróży. Na Instagramie obserwuje ją ponad 237 tysięcy bardzo aktywnych fanów.

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Katarzyna Skrzynecka pożegnała wakacje

W ostatnich tygodniach Katarzyna Skrzynecka raczyła swoich obserwujących relacją z wakacyjnego wyjazdu do Grecji. Aktorka w podróż wybrała się z ukochanymi osobami - mężem Marcinem Łopuckim oraz 14-letnią córką Alikia Ilia. Rodzinne wypady na greckie wysypy to ich tradycja. W tym roku wybrali się tam aż na miesiąc! Wyruszyli czwartego sierpnia i od tamtej pory przenosili się z miejsca na miejsce.

Katarzyna Skrzynecka niczym rasowa blogerka podróżnicza wrzucała obszerne wpisy z niemal każdego odwiedzonego miejsca. Wraz z nadejściem września przyszedł czas na zakończenie wyjazdu.

Kreta Zachodnia, piękne miasto Chania z Weneckim Starym Miastem i Portem z Latarnią Morską. Ponad 300 tawern i kawiarenek. Wracamy tu zawsze na pożegnanie lata, każdego roku. Do zobaczenia za rok - napisała aktorka pod serią zdjęć.

Krótko po tym dodała kolejny wpis. "Moje ciało ma 55 lat. Mój Umysł na szczęście też" - dodała przy zdjęciach w bikini. Fani gwiazdy żywo zareagowali na jej relacje. Część z nich zachwyca się nie tylko samą aktorką, ale również jej córką. Nie można zaprzeczyć, że Alikia wyrasta na piękność. Po sławnej mamie odziedziczyła urodę oraz promienny uśmiech!

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