Laura Samojłowicz znów na językach. Jej wygląd mocno się zmienił

Laura Samojłowicz zdobyła popularność dzięki rolom w polskich produkcjach telewizyjnych. Widzowie doskonale pamiętają ją między innymi z "M jak miłość". Aktorka szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych młodych twarzy polskiego ekranu. Od tamtego czasu minęło jednak sporo lat, a Samojłowicz nie jest już tą samą dziewczyną, którą widzowie zapamiętali z początków jej kariery. Aktorka przeszła wyraźną zmianę wizerunkową, a jej najnowsze zdjęcia mogą sprawić, że niektórzy będą musieli przyjrzeć się jej nieco dłużej.

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Laura Samojłowicz po latach pokazała się na salonach. Trudno ją rozpoznać!

Laura Samojłowicz pojawiła się ostatnio na branżowym evencie. Jak zwykle przy tego typu wydarzeniach nie zabrakło fotografów, którzy szybko skierowali obiektywy właśnie w jej stronę. Aktorka postawiła na elegancki, dopracowany look, który mocno różni się od stylizacji, w których mogliśmy oglądać ją przed laty.

Trudno nie zauważyć, że czas zrobił swoje. Samojłowicz jest dziś dojrzałą kobietą i zdecydowanie inaczej prezentuje się niż wtedy, gdy dopiero rozpoczynała swoją przygodę z telewizją. Zmieniła się nie tylko jej fryzura czy sposób ubierania, ale przede wszystkim cały wizerunek.

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Dla wielu widzów może to być spore zaskoczenie. Aktorka przez pewien czas była zdecydowanie mniej obecna w show-biznesowych wydarzeniach, dlatego jej pojawienie się na branżowej imprezie od razu przyciągnęło uwagę.

Samojłowicz nigdy nie należała do gwiazd, które kurczowo trzymają się jednego wizerunku. Na przestrzeni lat eksperymentowała ze swoim stylem i fryzurami, a dziś prezentuje zupełnie inną odsłonę niż na początku kariery. Jedno jest pewne - Laura Samojłowicz wciąż potrafi zwrócić na siebie uwagę. Jej najnowsze pojawienie się na evencie wywołało spore zainteresowanie właśnie ze względu na metamorfozę wizerunkową aktorki. Podoba wam się w takim wydaniu?

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Zobacz naszą galerię: Laura Samojłowicz po latach pokazała się na salonach. Trudno ją rozpoznać!

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