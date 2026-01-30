Warszawska premiera filmu "Chcę więcej" zamieniła się w prawdziwy pokaz gwiazd. Czerwony dywan wypełnił się znanymi twarzami ze świata filmu, muzyki i mediów, a flesze aparatów nie miały ani chwili wytchnienia. Jedni pojawili się w pojedynkę, inni chętnie pozowali u boku partnerów, tworząc niemal romantyczną atmosferę.

Największe zainteresowanie – co nie powinno nikogo dziwić – wzbudziła Julia Wieniawa, jedna z głównych gwiazd produkcji. Aktorka przyciągała spojrzenia elegancką, dopracowaną stylizacją i pewnością siebie, z jaką pozowała fotoreporterom. U jej boku pojawił się Maciej Musiałowski - odtwórca głównej roli w filmie, który postawił na klasykę w nowoczesnym wydaniu i udowodnił, że minimalizm wciąż działa na czerwonym dywanie.

Polecamy: Julia Wieniawa kusi na jachcie w Dubaju. Jest w doskonałej formie i ma ciało jak marzenie

Gwiazdy na premierze "Chcę więcej"

Na premierze nie zabrakło również celebrytów niezwiązanych bezpośrednio z filmem. Wśród gości pojawili się artyści, prezenterzy i influencerzy, którzy chętnie korzystali z okazji, by zaprezentować swoje modowe wybory. Jedni postawili na bezpieczną elegancję, inni na odważniejsze fasony i wyraziste detale. Uwagę zwracała m.in. śmiała stylizacja Fagaty. Fotoreporterom pozowała też dawno niewidziana Laura Samojłowicz. Maja Hyży wystąpiła w czarnej bluzce z głębokim dekoltem oraz szerokich, wzorzystych spodniach. Stylizację uzupełniła czarnymi butami na obcasie.

Nie przegap: Skandal i fochy zniszczyły jej karierę? Aktorka po latach wyznała, jak było naprawdę

Spore emocje wzbudziły także zakochane pary, które tego wieczoru chętnie pozowały razem na ściance. Widzieliśmy m.in. Michała Milowicza z ukochaną Katarzyną Kędzierską, a także Piotra Zelta czy Tomasz Iwana z partnerkami.

O czym jest film "Chcę więcej"?

Marcin sprawia wrażenie pewnego siebie lidera, jednak za tą fasadą kryje się zagubiony chłopak stojący na progu dorosłości. Gdy dramatyczne okoliczności zmuszają go do podjęcia ryzykownej decyzji, razem z dziewczyną Hanią oraz przyjaciółmi wchodzi w bezwzględny świat cyberprzestępczości. Początkowo wszystko układa się po ich myśli - pojawiają się duże pieniądze i poczucie kontroli nad własnym losem. Z czasem jednak adrenalina, władza i iluzja sukcesu zaczynają dominować nad pierwotnymi motywacjami. Marcin, szukając akceptacji i uznania, traci z oczu to, co naprawdę ważne. Miłość i lojalność zostaną wystawione na najcięższą próbę.

Obejrzyj zdjęcia z premiery filmu "Chcę więcej" w naszej galerii

Julia Wieniawa była gnębiona w szkole? Wszystko nam wyznała Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.