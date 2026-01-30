Agnieszka Perepeczko ostro o Rogacewiczu. Poszło o Janosika

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska jako Janosik i Maryna

Rogacewicz i Kaczorowska to w ostatnim czasie bez wątpienia gorące nazwiska. Cała Polska śledziła początki ich gorącego romansu, a następnie poczynania na parkiecie „Tańca z gwiazdami”. Ich popularność i talent aktorski postanowiła wykorzystać Audioteka, która zdecydowała się zatrudnić zakochanych do wspólnego projektu. Agnieszka i Rogacewicz wzięli udział w produkcji audio, która pokazuje odświeżoną historię Janosika.

Młody góral Janosik ma dość panów i wojska, które gnębi jego wioskę. Kiedy robi się naprawdę gorąco, zostawia swoją ukochaną Marynę i ucieka na Węgry, by walczyć u boku kuruców. Wraca zahartowany, ale szybko widzi, że w kraju rządzą układy: dworskie intrygi, polityczne gry i obietnice, które nic nie znaczą. Janosik wybiera prostszą drogę: las i ludzi, którzy myślą tak jak on. Tylko czy za taki bunt nie przyjdzie mu zapłacić najwyższej ceny?

– czytamy na stronie Audioteki, na której są już dostępne wszystkie odcinki.

Agnieszka Perepeczko ocenia następcę swojego męża

Widnieją tam również zdjęcia pary w strojach góralskich. Czy wyglądają na nich jak para z kultowego serialu „Janosik”? „Super Express” skontaktował się z żoną zmarłego Marka Perepeczki, który wcielał się w tatrzańskiego zbója, stającego ciągle w obronie uciśnionych chłopów.

- Nie mogę go ocenić, bo go nie znam. Tańczy dobrze, bo widziałam. Lubi swoją kobietę, ale nie wiem, jak walczy… Nie wiem też, czy nosi poezję w duszy – mówi nam pani Agnieszka. – Powodzenie serialu „Janosik” to baśń i poezja, które w tej roli wyczarował jedyny i niepowtarzalny Marek Perepeczko - zaznacza.

Zbyt drobny na Janosika?

Aktorka delikatnie sugeruje, że w postać Janosika powinien wcielić się postawniejszy aktor.

To musi być kawał chłopa — silny pośród swoich, ale z poezją i charyzmą w miłości do kobiety

- dodaje stanowczo aktorka.