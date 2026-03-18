Specjalny odcinek z udziałem bliskich uczestników od lat wzbudza ogromne emocje wśród widzów. To moment, w którym gwiazdy pokazują bardziej osobistą stronę swojego życia, zapraszając na parkiet najważniejsze dla nich osoby. W tej edycji nie brakuje ciekawych duetów, ale to wybór Fabijańskiego szczególnie przyciągnął uwagę. Jeszcze niedawno wiele mówiło się o jego stanie zdrowia po groźnie wyglądającej sytuacji na parkiecie. Aktor doznał urazu kolana, który początkowo wyglądał bardzo poważnie. Na szczęście wyjaśnił "Super Expressowi", że chodzi jedynie o silne stłuczenie i zapewnił, że nie zamierza rezygnować z dalszego udziału w programie.

Rodzinne show w "Tańcu z Gwiazdami"! Sebastian Fabijański zatańczy z ukochaną siostrą! Kim jest Weronika Fabijańska?

W rozmowie z "Super Expressem" Sebastian Fabijański zdradził, że jego partnerką w nadchodzącym odcinku będzie siostra Weronika. Nie ukrywa, że bardzo cieszy się na ten występ i liczy przede wszystkim na dobrą energię oraz autentyczną radość z tańca.

Moją siostrę. Wierzę w to, że nasz występ wspólny będzie taką czystą radością z tańca. Ja się już nie mogę doczekać. (...) Moja siostra jest zupełnie inna niż ja... Wera jest super i będę robił wszystko, żeby ją nie zjadła trema. Chociaż ona ma za sobą też występy live, więc nie sądzę, żeby to jakoś szczególnie było dla niej trudne (...) Ona tańczy u Mandaryny, tańczy na koncertach z nią. Sama robi choreografię i tak dalej - mówi nam Sebastian.

Jak podkreślił, choć różnią się temperamentem, doskonale się rozumieją. Aktor zaznaczył też, że zrobi wszystko, by siostra czuła się na scenie komfortowo, choć jej doświadczenie wskazuje, że trema raczej nie będzie dla niej problemem.

Bo Weronika Fabijańska to nie tylko "siostra znanego aktora". To profesjonalna tancerka i choreografka, która od lat rozwija swoją karierę w branży. Szkoliła się w różnych częściach świata, zdobywając doświadczenie na międzynarodowych warsztatach i scenach. Dziś tworzy choreografie do koncertów i projektów artystycznych, a także współpracuje z Mandaryną, występując z nią na scenie. Jej obecność w programie oznacza więc, że Fabijański będzie miał u boku osobę, która doskonale zna realia występów na żywo.

Myślę, że to będzie naprawdę fajny, fajny tydzień. Tak jak powiedziałem, mam taką szczerą nadzieję i jeszcze w dodatku mamy styl, który też jeszcze bardziej może spotęgować taką czystą radość tańca! - powiedział "Super Expressowi" Fabijański.

Rozmawiała Julita Buczek

