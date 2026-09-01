Edyta Herbuś pokazała urocze zdjęcie z dzieciństwa. "Oczy i uśmiech bez zmian"

Edyta Herbuś: Z tanecznego parkietu prosto do show-biznesu

Edyta Herbuś (45 l.) to kobieta wielu talentów - tańczy, śpiewa, gra i odnosi sukcesy jako influencerka. Jest częścią polskiego show-biznesu nieprzerwanie od 20 lat. Jest utalentowaną tancerką. Trzy razy zdobyła Mistrzostwo Polski Formacji Tanecznych, a dwa razy wygrała Puchar Polski Formacji Tanecznych. Sławę przyniósł jej program "Taniec z Gwiazdami". Dziś z pewnością to ona byłaby gwiazdą w swojej parze, ale wtedy zaczynała jako tancerka.

Obecnie jest jedną z najpopularniejszych gwiazd w Polsce. Niedawno wystąpiła w 22. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Z kolei niedawno wzięła udział w kolejnej edycji programu "Azja Express", w którym wystąpiła razem z życiowym partnerem Piotrem Bukowieckim. Premierowy odcinek trafi na antenę TVN już w sobotę, 5 września.

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Edyta Herbuś pokazała zdjęcie z dzieciństwa. Sama słodycz!

Jednak zanim będzie można podziwiać ich zmagania w wyścigu przez Azję, Edyta Herbuś postanowiła mocno cofnąć się w czasie. W pierwszym dniu szkoły gwiazda opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie z dzieciństwa.

Fajnego powrotu do szkoły dzieciaki. Warto podejść do tego z uśmiechem! Wiedziała już o tym mała Edytka.. i tak do dzisiaj jej zostało :) widzicie podobieństwo? Dobrego dnia życzę dziś wszystkim małym i dużym - napisała w opisie zdjęcia.

Zdjęcie małej Edytki zrobiło furorę wśród jej fanów. Część z nich zauważyła, że niemal nic się od tamtej pory nie zmieniła - ma te same roześmiane oczy oraz uśmiech! "To może być najsłodsze, co dziś zobaczycie" - dodała tancerka na instagramowej relacji. I zdecydowanie się nie myliła!

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