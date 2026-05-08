Edyta Herbuś w zupełnie nowej odsłonie. "Z takiej strony jeszcze mnie nie znacie"

Iwona Janczewska
2026-05-08 11:39

Edyta Herbuś oficjalnie potwierdziła udział w nowym sezonie "Azja Express". Przy okazji piękna tancerka i prezenterka ujawniła, kto będzie jej towarzyszyć w tej szalonej podróży. Jej wybór chyba nikogo nie zaskoczy. "Dlatego wybrałam jego - największego twardziela w okolicy".

Czarny strój, ciężkie buty i nowa odsłona Edyty Herbuś

Elegancka tancerka i czarująca prezenterka? Zapomnijcie. Na nagraniu wrzuconym na Instagram Edyta Herbuś stanęła przed kamerą w obcisłym, czarnym stroju sportowym i ciężkich butach, z miną, jakiej nikt się po niej nie spodziewał. Żadnego blasku parkietu, żadnych cekinów. Sama twarda determinacja i gotowość na zaciętą rywalizację.

Nowa rola. Wymagająca, mocna, bezkompromisowa. Z takiej strony jeszcze mnie nie znacie

- powiedziała Edyta Herbuś w nagraniu na Instagramie. I tym samym potwierdziła, że już niebawem zobaczymy ją w kolejnym sezonie "Azja Express".

To jego Edyta Herbuś zabierze do "Azja Express". "Największy twardziel w okolicy"

Edyta Herbuś ujawniła, kto stanie u jej boku podczas wymagającego wyścigu przez Azję. Wybór padł na jej życiowego partnera - Piotra Bukowieckiego.

Do tej misji potrzebny był mi partner doskonały. Dlatego wybrałam jego - największego twardziela w okolicy

- oznajmiła piękna tancerka w mediach społecznościowych.

Herbuś zapowiadała "szaloną decyzję" i dotrzymała słowa

Edyta Herbuś od tygodni dawała do zrozumienia, że coś się święci. Na swoim profilu pisała enigmatycznie o "szalonej decyzji związanej z nową przygodą" i zapowiadała jej rychłe ogłoszenie. Fani od razu połączyli kropki - i okazało się, że mieli rację. Już jesienią będziemy mogli podziwiać jej poczynania w kolejnym sezonie "Azja Express".

Kto wystąpi w nowym sezonie "Azja Express"?

TVN potwierdził już udział Małgorzaty Sochy, aktora Mateusza Banasiuka, tancerza Michała Danilczuka (dobrze znany z "Tańca z Gwiazdami"), olimpijki Katarzyny Zillmann z Janją Lesar, a także duetu influencer-muzyk: Naruciaka i Dezyderego. Teraz do tej zacnej grupy dołączyła Edyta Herbuś z Piotrem Bukowieckim.

